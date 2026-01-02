Stödassistent till daglig verksamhet och sysselsättning
Strängnäs kommun, Daglig verksamhet och sysselsättning 2 / Vårdarjobb / Strängnäs Visa alla vårdarjobb i Strängnäs
2026-01-02
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Daglig verksamhet och sysselsättning 2 i Strängnäs
Är du en trygg, stabil och engagerad person som brinner för att hjälpa andra och skapa meningsfulla arbetsmöjligheter? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till, en meningsfull sysselsättning och att stimuleras, utvecklas och att känna oss värdefulla. Daglig verksamhet och sysselsättning är enhet inom verksamhetsområde funktionsstöd och vi söker nu dig som vill vara med och utveckla arbetet i enheten tillsammans med oss på ett vikariat.
Enheten har sexton medarbetare och ansvarar för sju olika inriktningar och grupper. En av våra grupper är inriktad mot Sysselsättning SoL och de andra sex arbetsgrupperna arbetar med Daglig verksamhet LSS. Inriktningarna i de olika verksamheterna varierar från den lilla gruppens sammanhang till individuella placeringar och brukarnas stödbehov är ofta komplext. I varje grupp är det en till fyra medarbetare. Totalt har vi ansvar för drygt fyrtio brukare inom insatsen Sysselsättning SoL och åttio brukare inom daglig verksamhet LSS. Inom våra enheter arbetar vi för att använda brukarnas egna resurser och arbetar för delaktighet i samhället genom att förhålla oss habiliterande, pedagogiskt och lågaffektivt.
Vi jobbar med ett personcentrerat arbetssätt och har mycket samverkan med andra i våra brukares nätverk. Utifrån brukarnas behov arbetar vi strukturerat för att utveckla verksamheterna och göra anpassningar med hänsyn till den enskildes förutsättningar. Vi samarbetar mellan de tre enheterna på daglig verksamhet och hjälps åt vid behov, vilket gör att du kan ha förmånen att arbeta varierat.
Vi söker nu en stödassistent som vill vara en del av vårt team inom daglig verksamhet och sysselsättning!Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i vår sysselsättningsverksamhet. Vi arbetar dels med gruppverksamhet, dels med individuella företagsplaceringar. Vårt fokus är att genom gruppverksamhet och individuellt stöd bidra till en meningsfull vardag, och delaktighet i samhället och för arbetar för att öka självständigheten genom att göra anpassade genomförandeplaner. Vissa delar sker genom gruppaktiviteter och andra i mer individuella sammanhang.
Vi är en arbetsgrupp på fyra personal som tillsammans ansvarar för våra cirka 45 brukare. Som stödassistent spelar du en viktig roll i att stödja våra deltagare i deras arbete och aktiviteter för att främja deras välbefinnande och självständighet.
I arbetsuppgifterna som stödassistent ingår bland annat att:
* planera och organisera arbetsuppgifter och aktiviteter baserat på individuella behov och förmågor.
* ge tydliga instruktioner och stöd för att säkerställa att arbetsuppgifter utförs på ett säkert och effektivt sätt.
* anpassa arbetsuppgifter och aktiviteter för att främja deltagarnas individuella utveckling och intressen.
* främja en positiv och inkluderande arbetsmiljö genom att uppmuntra samarbete och social interaktion med personer som vi möter i vardagen (medarbetare inom organisationen, kunder och andra deltagare).
* känna sig trygg i att skapa nätverk och hålla kontakter med samverkansparter, bidra till gemensamma möten och samarbeten.
* arbetsgivarkontakter och stöttning i praktik på reguljär arbetsmarknad i samband med individuella placeringar.
* dokumentera deltagarnas framsteg och prestationer samt upprätthålla korrekt rapportering och dokumentation.
* samverka med parter i brukares nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en, för rollen, relevant utbildning som tex undersköterska eller barnskötare med inriktning psykiatri/specialpedagogik.
* erfarenhet av att arbeta med personer inom LSS med tex autism, NPF-diagnoser eller intellektuell funktionsnedsättning.
* erfarenhet av att arbeta med personer som har psykisk ohälsa och/eller psykiatriska diagnoser.
* erfarenhet av att arbeta stöttande med personer inom sysselsättningsverksamhet eller daglig verksamhet.
* goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
* god vana av att arbeta med IT/digitala verktyg som ett stöd i arbetet då vi för dokumentation, samverkan och planering i datorbaserade stödsystem.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* utbildning i metod för motiverande och självstärkande samtal och arbetssätt, tex. MI eller likvärdig metodkunskap för att motivera och stötta personer mot ordinarie arbetsmarknad.
* utbildning om stöd på arbetsplatsen för personer i utsatt situation exempelvis IPS eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* erfarenhet av arbete med personer med beroendeproblematik.
* erfarenhet av att arbeta med arbetsgivarkontakter utifrån arbetsmarknadsinsatser eller daglig verksamhet och sysselsättning.
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur du kommer lyckas med ditt uppdrag och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du tycker om att arbeta med människor och har ett pedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Du utgår från individen och är van att vända och vrida på dina egna perspektiv för att tillsammans med deltagaren närma er uppsatta mål. Du behöver kunna bära deltagaren när det krävs men också kunna ställa krav och utmana när det är läge för det.
Du handleder, inspirerar och motiverar. Du är prestigelös och bjussar på dig själv. Du uppskattar att jobba tillsammans i en mindre grupp men kan även arbeta individuellt och trivs med ensamarbete. Mycket i ditt arbete handlar om fingertoppskänsla och du måste kunna arbeta flexibelt, både fysiskt och mentalt. Ditt positiva, ansvarstagande och lösningsorienterade sätt gör dig till en uppskattad samverkanspart både internt och externt, till exempel i relation med arbetsgivarkontakter och andra parter.
Vid anställning begär vi uppvisande av utdrag från polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "372/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss Arbetsplats
Strängnäs kommun, Daglig verksamhet och sysselsättning 2 Kontakt
Enhetschef
Karin Svensson 0152-29266 Jobbnummer
9667819