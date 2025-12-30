Stödassistent till daglig verksamhet, LSS 100%
Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödassistent till daglig verksamhet LSS.
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS för personer med funktionsvariationer där målet är att den enskilde ska ges en meningsfull sysselsättning. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.
Som stödassistent har du uppdraget att upprätta och följa upp genomförandeplaner och handlingsplaner vilka utgör grunden i arbetet med att kvalitetssäkra varje brukares individuella behov. Tillsammans med kollegor kommer du också att ansvara för planering och utveckling av verksamheten. Du förväntas även att samverka med brukare, kollegor, anhöriga, godman/förvaltare samt andra externa kontakter med den enskilda brukarens behov i fokus.Kvalifikationer
Utbildning: Stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig, gärna inom vård och omsorg, barn och fritid eller inom socialt arbete på lägst gymnasial nivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i daglig verksamhet, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik samt kunskap om AKK.
Vem är du?
• Du är empatisk, lyhörd och genuint intresserad av människor.
• Du har förmåga att bygga tillit och skapa positiva relationer.
• Du ser möjligheter snarare än hinder även när vardagen kräver kreativitet och tålamod.
• Du är lösningsfokuserad samt har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp.
• Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
• Stöttande kollegor och engagerad arbetsledning.
• Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
• Ett arbetsklimat där du får vara dig själv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Delegerade HSL insatser kan förekomma.
Giltigt B körkort krävs.
Utdrag ur belastningsregistret kommer krävas.
Vill du vara med och skapa ett liv med kvalitet för andra och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
