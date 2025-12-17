Stödassistent till daglig verksamhet i Mölndal
2025-12-17
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som stödassistent är din huvuduppgift att ge ett individuellt stöd utifrån deltagarens behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt i samverkan med dina kollegor. I tjänsten ingår också löpande dokumentation, upprätta genomförandeplaner, vara kontaktperson för deltagare, skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning samt medicindelegering.
Du kommer att ha din bas på en daglig verksamhet som har inriktningen Service, verkstad och produktion. Tjänsten kommer att samplaneras mellan flera enheter inom daglig verksamhet, vilket innebär att du kan få arbeta på en annan enhet, vid behov. Exempel på andra inriktningar som finns på andra enheter kan vara Drama, dans och musik, Hantverk och skapande samt Aktivitet och Upplevelse.
Drivs du av att tillsammans med kollegor, stödpedagog och enhetschef skapa en meningsfull vardag för varje deltagare utifrån dennes förutsättningar och behov? Vill du vara en del av verksamhetens förändringsresa där utveckling och förbättring står i fokus? Då hoppas vi att du skickar in en ansökan för den här tjänsten.
Tjänstens omfattning är mellan 85-100%.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Utbildad stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
* Arbetslivserfarenhet och kunskap inom autism samt arbete med personer med utmanande beteende.
* Kunskap om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) samt social dokumentation.
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har B-körkort.
Som person har du ett gott bemötande och du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt utgår ifrån allas lika värde. I ditt arbete som stödassistent har du lätt för att anpassa dig, du är flexibel och kan snabbt ställa om i ditt arbetssätt om dina förutsättningar skulle förändras. Du är en person som ser möjligheter före hinder och du har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du drivs av att bidra till andras lärande och utveckling och du anpassar ditt arbete samt skapar förutsättningar för att möjliggöra en meningsfull vardag för deltagaren. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang samt ser vinsten i att samarbeta med andra verksamheter och stödinsatser inom Mölndals stad. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal.
