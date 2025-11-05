Stödassistent till Daglig verksamhet i Centrum - Vikariat
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som har insatsen daglig verksamhet? Vi söker nu en vikarierande stödassistent till vår verksamhet på Lindhultsgatan, med inriktning på sinnesupplevelser, kommunikation och omvårdnad i en trivsam miljö.
Verksamheten är belägen i Vidkärr, på Lindhultsgatan 25, i ett stillsamt område omgivet av vackra grönområden. Vi arbetar med utgångspunkt i att varje individ ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka sin dag. I verksamheten finns också personer som är döva och/eller blinda, vilket gör att vi lägger stor vikt vid kommunikation och tillgängligt bemötande.
Vill du arbeta som stödassistent med fokus på sinnesstimulans, omvårdnad och ett individnära arbetssätt? Då kan det vara dig vi söker!
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du blir en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp på 16 medarbetare. Arbetet består främst av direktstöd till deltagare, men du kommer även att:
• ha kontakt med anhöriga och andra viktiga personer i deltagarens nätverk
• arbeta aktivt med genomförandeplaner
• utföra kontinuerlig social dokumentation i Treserva
Du ingår i en arbetsgrupp bestående av stödassistenter och stödpedagog. Om du inte tidigare arbetat i Göteborgs Stads dokumentationssystem (Treserva) får du självklart introduktion och utbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är även ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen personer med flerfunktionshinder och/eller dövblindhet. Du har god förståelse för målgruppens behov av anpassad kommunikation, struktur och stöd i vardagen, och du har förmåga att skapa trygghet och delaktighet i mötet med varje individ.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med sinnesupplevelser som en del av det pedagogiska eller stödjande arbetet. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av eller kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), samt kunskap i teckenspråk.
Vi söker dig som är en ansvarsfull person med förmåga att ta initiativ och följa upp ditt arbete på ett noggrant och pålitligt sätt. Du har ett professionellt bemötande och visar respekt, lyhördhet och omtanke i mötet med både brukare, kollegor och anhöriga. Du är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig tydligt, lyssna in och anpassa ditt sätt att kommunicera efter olika behov och situationer. Som medarbetare är du samarbetsinriktad och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö där vi hjälps åt, delar kunskap och har fokus på att skapa trygghet och kvalitet i stödet.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat till och med den 30 april 2026, med tillträde enligt överenskommelse så snart som möjligt. Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Johan Bornhall johan.bornhall@funktionsstod.goteborg.se 031-3668459 Jobbnummer
9590765