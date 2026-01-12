Stödassistent till daglig verksamhet Fenix
2026-01-12
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi utökar nu vår dagliga verksamhet Fenix och söker 2-3 stödassistenter som vill vara en del av en arbetsgrupp som skapar en meningsfull och stimulerande vardag för våra arbetstagare. Din uppgift är att stödja och guida arbetstagarna i deras dagliga aktiviteter genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar för att varje individs självständighet och delaktighet ska stärkas utifrån deras egna förutsättningar och behov.
I arbetsuppgifterna ingår det att skapa och följa individuella planer, såsom scheman och checklistor för att stödja arbetstagarens egna förmågor. Du kommer att dokumentera i verksamhetssystemet Treserva och skriva genomförandeplaner enligt arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum).
Din arbetsplats
Daglig verksamhet Fenix riktar sig till deltagare med stort omsorgsbehov. Vi sjunger och spelar musik tillsammans varje dag. Vi erbjuder även aktiviteter inom skapande, frågesport, bakning, promenader, rörelser, uteaktiviteter och utflykter. Daglig verksamhet Fenix är belägen i Skäggetorps centrum.
Arbetsgruppen består idag av en stödpedagog och tre stödassistenter. Vi startade upp verksamheten efter sommaren 2025 och nu tar vi nästa steg och utökar verksamheten med ytterligare 2-3 stödassistenter. Vi erbjuder plats till ca 10 deltagare.
Du arbetar dagtid måndag till fredag.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet alternativt har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från arbete inom vård, stöd och omsorg samt erfarenhet av arbete med olika funktionsvariationer och funktionsnedsättningar.
Vi arbetar med alternativ kompletterande kommunikation (AKK), tecken som stöd (TSS), pedagogiskt arbetssätt samt lågaffektivt bemötande, och därför ser vi det som meriterande om du har kunskaper inom dessa. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med förflyttningshjälpmedel.
Arbetet innefattar mycket kontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska samt dokumentera i digitala system. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är även flexibel och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2-3
Ref. nr: 16503
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se 010-442 8700 Jobbnummer
9678857