Stödassistent till Boendestöd - Järfälla kommun

Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Järfälla
2025-10-21


Vill du göra verklig skillnad i människors liv?

Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller beroendeproblematik - och stötta dem i att skapa struktur och självständighet i sin vardag.

Publiceringsdatum
2025-10-21

Om tjänsten
Som stödassistent inom boendestöd arbetar du i brukarens hem med att ge stöd i vardagliga sysslor och skapa en meningsfull och hållbar vardag. Arbetet är flexibelt, varierande och utgår alltid från brukarens individuella behov.

Du arbetar i ett team som täcker hela Järfälla kommun, där samarbete och delaktighet är centralt. Tillsammans med brukaren planerar ni insatser som syftar till att öka självständighet och livskvalitet.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att:

Ge praktiskt och socialt stöd i hemmet

Motivera och stärka individens egna förmågor och resurser

Dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer

Samverka med kollegor, anhöriga och andra aktörer

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har relevant utbildning inom vård och omsorg (ex. undersköterska, mentalskötare) eller annan erfarenhet av målgruppen

Har kunskap om psykisk ohälsa, NPF-diagnoser, missbruk eller självskadebeteende

Har erfarenhet av metoder som lågaffektivt bemötande och motiverande samtal (MI)

Har god datorvana

Talar och skriver svenska

Vana av att använda teckenspråk (meriterande)

Har B-körkort (meriterande)

Som person är du:

Trygg, lugn och stabil även i utmanande situationer

Lyhörd, respektfull och duktig på att skapa förtroendefulla relationer

Strukturerad, flexibel och har god förmåga att fatta beslut självständigt

Vi erbjuder:

Ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att förbättra människors liv

Kompetenta kollegor och ett nära samarbete inom teamet

Individuell introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.

Varmt välkommen att söka idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.

ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.

Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Läs mer : Jobba i Järfälla

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285306".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Järfälla kommun (org.nr 212000-0043)

Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen

Kontakt
TF Enhetschef
Nathaly Flores
Nathaly.Flores@jarfalla.se

Jobbnummer
9566780

