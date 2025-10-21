Stödassistent till Boendestöd - Järfälla kommun
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller beroendeproblematik - och stötta dem i att skapa struktur och självständighet i sin vardag.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Som stödassistent inom boendestöd arbetar du i brukarens hem med att ge stöd i vardagliga sysslor och skapa en meningsfull och hållbar vardag. Arbetet är flexibelt, varierande och utgår alltid från brukarens individuella behov.
Du arbetar i ett team som täcker hela Järfälla kommun, där samarbete och delaktighet är centralt. Tillsammans med brukaren planerar ni insatser som syftar till att öka självständighet och livskvalitet.Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Ge praktiskt och socialt stöd i hemmet
Motivera och stärka individens egna förmågor och resurser
Dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer
Samverka med kollegor, anhöriga och andra aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom vård och omsorg (ex. undersköterska, mentalskötare) eller annan erfarenhet av målgruppen
Har kunskap om psykisk ohälsa, NPF-diagnoser, missbruk eller självskadebeteende
Har erfarenhet av metoder som lågaffektivt bemötande och motiverande samtal (MI)
Har god datorvana
Talar och skriver svenska
Vana av att använda teckenspråk (meriterande)
Har B-körkort (meriterande)
Som person är du:
Trygg, lugn och stabil även i utmanande situationer
Lyhörd, respektfull och duktig på att skapa förtroendefulla relationer
Strukturerad, flexibel och har god förmåga att fatta beslut självständigt
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att förbättra människors liv
Kompetenta kollegor och ett nära samarbete inom teamet
Individuell introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.
Varmt välkommen att söka idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer : Jobba i Järfälla
