Stödassistent till boende i Högsbo

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Nu söker vi nya kollegor till Tuppfjätgatans boende med särskild service, som vill arbeta med vår målgrupp, vuxna personer med förvärvade hjärnskador. Problematiken hos våra hyresgäster ser olika ut, allt från omvårdnad med full ADL (Allmän daglig livsföring) till mer muntligt stöd och verbal guidning. Målsättningen är att de som bor här skall få individanpassat stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt där vi främjar hälsa och rehabilitering.
Arbetet som stödassistent innebär att genom ett lågaffektivt bemötande ge de boende ett individuellt anpassat stöd samt att uppmuntra och motivera i den dagliga rehabiliteringen och livsföringen. Några av de boende är i stort behov av omvårdnad och behöver hjälp vid förflyttningar. Vi arbetar med att stimulera till fritidsaktiviteter och erbjuder våra hyresgäster bland annat fysiska aktiviteter. Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvårdsteamet som består av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. I arbetsuppgifterna ingår även medicinhantering enligt delegation, social dokumentation i systemet Treserva och vissa andra administrativa uppgifter.
Som fast placerad stödassistent ges du möjlighet att vara kontaktperson för en brukare samt att vara ombud för ett eget ansvarsområde t. ex. hygien, hjälpmedel eller brand. Alla stödassistenter hos oss erbjuds möjlighet till vidareutbildning internt. Vi jobbar med egna riktade utbildningsinsatser efter de behov vi ser i verksamheterna.
Vi använder oss av schemaläggningsprogrammet Time Care och arbetar aktivt med optimerad bemanning och samarbete mellan enheterna i schemagruppen. Arbetet är idag förlagt till dag, kväll och tre helger av sex. Arbetstidens förläggning kan komma att förändras om hyresgästernas behov förändrasKvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du har relevant påbyggnadsutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med personer med hjärnskada. Du har arbetat med omvårdnadsarbete tidigare.
Vi vill att du är tydlig i din kommunikation och kan arbeta pedagogiskt och metodiskt. Erfarenhet av att ha arbetat med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är meriterande. Du har godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283392". Omfattning
