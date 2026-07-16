Stödassistent till Åkereds skolväg
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-07-16
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Åkereds Skolväg är ett boende med särskild service med inriktning psykiska funktionsvariationer. Nu söker vi en ny medarbetare till vårat härliga team! Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med oss vara med att utveckla och forma verksamheten. Du och dina kollegor kommer vara med och bidra till att skapa en stimulerande miljö och en kreativ arbetsplats. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare!
Om jobbet
I arbetet som stödassistent sätter du den enskildes behov, förmåga, intresse i centrum och stöttar brukaren i vardagen samt i rätten till självbestämmande. Tillsammans med brukarna arbetar du för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalité. Du arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner.
Vi kommer att använda oss utav metoderna Ett Självständigt Liv (ESL), Motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande (LAB). I arbetet ingår social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter som är nyckelpersoner i brukarens liv.
Vi vill skapa grupper där medarbetarnas styrkor används på rätt sätt och bidrar till en arbetsmiljö där det är högt i tak och där diskussionerna är lösningsfokuserade. Du är intresserad av att vara med och forma vår verksamhet och kan snabbt anpassa dig till nya eller förändrade omständigheter i ditt arbete. Du har förmåga att uttrycka dig väl i både i tal och skrift, eftersom det ingår dokumentation i ditt arbete.
Arbetet kommer vara schemalagt till dag, kväll samt helgtjänstgöring. Vi jobbar med schemaläggning i Multiaccess. Vi jobbar även med ARP och resurspass.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha lång erfarenhet av arbete med personer med psykiska och neuropsykiska funktionsvariationer. Kommunikation och social dokumentation är en viktig del av arbetet, du behöver därför behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Har du erfarenhet av kunskaper av ESL, MI, och lågaffektivt bemötande ses dessa som meriterande.
Vi vill skapa grupper där medarbetarnas styrkor används på rätt sätt och bidrar till en arbetsmiljö där det är högt i tak och där diskussionerna är lösningsfokuserade. Du anpassar dig till nya eller förändrade omständigheter i ditt arbete och ser möjligheter till förändringar.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har en öppen och positiv attityd. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Välkommen med din ansökan till oss!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
10004618