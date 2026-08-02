Stödassistent sökes till korttidstillsyn
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2026-08-02
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!
Välkommen att utvecklas med oss
Nu söker vi fler stödassistenter! Korttidstillsyn bedrivs som ett vanligt fritids som är anpassat efter ungdomarnas behov. Verksamheten ligger i fyra olika skolor, Vega, Brandbergen, Svartbäcken samt anpassat gymnasium. Vi har ungdomar från hela Haninge kommun.
Målen med korttidstillsyn är bland annat att:
Ge ungdomar en trygg och meningsfull fritid.
Främja social utveckling och kamratrelationer.
Stärka självkänsla, självständighet och delaktighet.
Utveckla vardagsfärdigheter inför vuxenlivet.
Erbjuda en verksamhet som är anpassad efter varje elevs behov, förutsättningar och önskemål.
Ge möjlighet till aktiviteter, gemenskap, rekreation och personlig utveckling.
Ditt uppdrag
Korttidstillsyn ges i samband med skoldagar till elever över 12 år tills dess att de tar studenten. Verksamheten bedrivs innan och efter skoldagar, på lov samt studiedagar, dock ej röda dagar.
Som stödassistent har du ett personligt ansvar att utföra dina uppgifter i enlighet med LSS och Haninge kommuns värdegrund. Ditt uppdrag syftar till att stödja ungdomarna i att uppnå sina individuella mål och behov, med fokus på självbestämmande, delaktighet och tillgänglighet.
I ditt arbete deltar du aktivt i aktiviteter som främjar social interaktion och självständighet, och stödjer den enskilde att få sina individuella behov och önskemål tillgodosedda.
I ditt arbete strävar du alltid efter att se möjligheter att ge den enskilde ett meningsfullt liv. Du använder kognitiva hjälpmedel för att skapa en förutsägbar och trygg miljö och tillgodoser den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, inklusive personlig hygien och kommunikation.
Du upprättar och följer upp genomförandeplaner tillsammans med ungdomen, där fokus ligger på deras unika behov och önskemål. Du ansvarar också för att föra löpande och korrekt dokumentation enligt LSS för att säkerställa rättssäkerhet och uppföljning av insatser.
Du samarbetar med kollegor, föräldrar/företrädare och andra aktörer i den enskildes nätverk för att säkerställa en helhetssyn och god kvalitet på stödet.
Att möta insatstagaren utifrån behov kan variera. Det kräver att du är aktiv i att ta till dig ny
kunskap och nya arbetsmetoder utifrån beprövad erfarenhet och evidens.Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Adekvat utbildning t ex vård- och omsorgsutbildning eller annan pedagogisk utbildning
som av oss bedöms likvärdig.
Erfarenhet av arbete med personer som är beviljade insatser inom LSS
Erfarenhet av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, autismliknande
tillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och downs syndrom.
Erfarenhet av att dokumentera när verksamheten har en dokumentationsskyldighet.
Tidigare erfarenhet av utmanande beteende, MI och lågaffektivt bemötande.
Kunskap om IBIC
Kunskap om tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift
Din kompetens
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och stabil person som kan anpassa dig efter olika situationer och individers behov. Du arbetar självständigt, men ser samtidigt samarbete som en självklar del av uppdraget. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt. Med ett pedagogiskt förhållningssätt stöttar du ungdomarna i deras utveckling och motiveras av att arbeta målinriktat för att bidra till en meningsfull och kvalitativ verksamhet.
Övrig information
Tjänsten är en deltidstjänst, vi har morgontillsyn innan skoldagen mellan 07:00-09:00 och sedan ett uppehåll i vår verksamhet under skoltiden och startar sedan igen när skoltiden är slut., vanligtvis vid 13:00-17:00. På studiedagar och lov arbetar vi heltid.
Vi söker flera personer, både de som kan arbeta bägge tillsynerna samt de som kan arbeta enbart eftermiddag. Även timvikarier sökes. Ange gärna i din ansökan vad du är intresserad av.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionshindersomsorg, Korttidstillsyn Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 086067000 Jobbnummer
10017924