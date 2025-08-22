Stödassistent, Södermalm
2025-08-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker två engagerade medarbetare till gruppbostad enligt LSS på Södermalm för vikariat 4 månader med eventuell förlängning.
På utförarenheterna arbetar vi utifrån brukarens delaktighet och inflytande i sin
vardag. Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund i allt arbete vi utför.
Vi erbjuder
Du kommer att ingå i en kompetent arbetsgrupp med engagerade och motiverade kollegor och ett nära ledarskap.
Vi erbjuder alla medarbetare utbildning i "Det pedagogiska ramverket" och även möjlighet till en individuell kompetensutveckling. Arbetsgruppen har grupphandledning med med fokus på utveckling av arbetssätt för varje enskild medarbetare och gruppen som helhet. Du kommer
att erbjudas friskvårdbidrag samt rabatt på stadens alla simhallar.
Din roll
Som grund ligger lagen om LSS samt övrig lagstiftning inom socialt arbete.
Du kommer att arbeta utifrån uppdragsbeskrivning för stödassistent inom enheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
# Följa stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys.
# Dokumentera i Parasol
# Delta aktivt i personalmöten, APT, handledning och planeringsdagar.
# Vara en professionell hälsoskapare
# Arbeta självständigt och i team
#Schemalagd tjänstgöring på dag, kväll, varannan helg
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att du har adekvat utbildning som stödassistent eller likvärdig såsom tex.
omvårdnadsprogrammet med inriktning LSS.
Meriterande är kunskaper om autism, AKK, Lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal samt kunskap och erfarenhet av social dokumentation är ett plus.
Vi söker dig som är trygg i din roll som stödassistent och som medarbetare för att möta brukare i behöv av stöd i sin vardag på och utanför gruppbostaden.
Arbetet är socialt och innefattar många kontakter med såväl brukares nätverk som tex. vård, myndigheter och andra professioner. Detta innebär att du bör behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Tycker du att detta verkar spännande så är du välkommen med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
