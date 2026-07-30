Fitness World i Segeltorp söker receptionist
Fitness World Of Sweden AB / Receptionistjobb / Huddinge Visa alla receptionistjobb i Huddinge
2026-07-30
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Fitness World söker administrativ receptionist till Segeltorp
Fitness World är en anläggning som sprider positiv energi och träningsglädje. Vårt mål är att leverera träning i världsklass och skapa en miljö där både medlemmar och medarbetare utvecklas och trivs.
Vi investerar stort engagemang i våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att utveckla både dina professionella kunskaper och personliga egenskaper. Att vara en del av vårt team innebär att du inspirerar människor i din omgivning till en mer hälsosam och aktiv livsstil.
Fitness World i Segeltorp är ett komplett friskvårdscenter som erbjuder:
✔ Seniorklasser
✔ Sjukgymnastik
✔ Fotvård
✔ Kiropraktik
✔ Solarium
✔ Laserbehandlingar
✔ Personlig träning
✔ Gruppträning
Arbetsuppgifter – Administrativ Receptionist
Som receptionist på Fitness World är du vårt ansikte utåt och en central del i våra medlemmars upplevelse. Vi söker dig som är serviceinriktad, glad, positiv och ansvarsfull.
I rollen ingår bland annat:
Försäljning av träningskort, kosttillskott och träningskläder
Att svara i telefon och mail samt ta emot bokningar
Att registrera nya medlemmar och hjälpa dem på plats
Administrativa uppgifter och enklare beställningar
Att hålla ordning, se till att receptionen är välkomnande
Påfyllning och frontning av kyl och butik
Städuppgifter som bidrar till en trivsam och ren miljö
Att skapa en varm och professionell atmosfär för både nya och befintliga medlemmar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av service och gärna försäljning
Är social, noggrann, ansvarstagande och positiv
Trivs i en miljö där det händer mycket
Gillar ordning och reda
Har ett intresse för träning och hälsa (meriterande men inget krav)Publiceringsdatum2026-07-30Så ansöker du
Hör gärna av dig om du har frågor!
📩 Ansök med CV till: danny@fitnessworld.cc
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: danny@fitnessworld.cc Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fitness World Of Sweden AB
(org.nr 556637-6405), http://www.fitnessworld.cc
Gamla Södertäljevägen 145 (visa karta
)
141 71 141 71 SEGELTORP Jobbnummer
10016379