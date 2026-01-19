Stödassistent Korttidsboende
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Uppvidinge kommun bedriver korttidsvistelse för barn och unga i Åseda och behöver nu förstärka personal gruppen med en person som jobbar eftermiddag-, kväll, och helg.
Korttidsboendet är beläget i Åseda och ligger naturskönt, nära till elljusspår och skog att kunna vistas ute med barnen och göra aktiviteter tillsammans. Lokalen är nybyggd och anpassad för att bedriva LSS verksamhet. Arbetet innebär att ge barn- och unga en trygg och meningsfull vistelse där de kan utveckla sina förmågor.
Arbetet som stödassistent kräver att du har kunskap om olika funktionssätt och vad det innebär att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att du har en tydlig, pedagogisk och enkel kommunikation. Vidare är det viktigt att du är lyhörd, ansvarsfull och trygg i dig själv. Att kunna agera med lågaffektivt bemötande är A och O. Du behöver kunna arbeta både i grupp och ensam. Omvårdnadsarbete samt hygienrutiner ingår i arbetet samt att utföra delegerade uppgifter som t.ex. sondmatning. För att fungera och trivas i jobbet behöver du kunna kommunicera och samarbeta med övrig personal och med Vårdnadshavare men också ha förmåga att planera och strukturera upp dagen samt dokumentera i journalsystem. Verksamheten håller öppet efter familjernas behov, vilket gör att vistelsetider kan komma att variera. Schema varierar utifrån ungdomarnas behov och då framför allt vid lov och ledigheter.Kvalifikationer
Det är önskvärt att du har utbildning inom exempelvis socialpedagogik, specialpedagogik, fritidspedagogik eller att du är utbildad undersköterska, barnskötare eller har annan relevant utbildning. Det krävs även att du har god datorvana kan hantera de vanligaste digitala verktygen så som Outlook, Teams samt att dokumentera i journalsystem. Det är även viktigt att behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Det är lämpligt att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och eller NPF problematik.
För att klara av jobbet och trivas i din roll är det viktigt att du har förmågan att sätta fasta gränser och hålla uppgjorda rutiner. Det är meriterande om du har erfarenhet av teckenspråk och bildstöd. Om du har erfarenhet av matlagning, gillar att laga mat, har sysslat med pedagogisk matlagning eller kost, hälsa är det ett plus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
