Stödassistent JDV
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Järfälla Visa alla vårdarjobb i Järfälla
2025-12-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Socialförvaltningen i Järfälla
Vill du göra skillnad - varje dag? Järfälla Dagliga Verksamhet söker nu en stödassistent med hjärtat på rätt ställe.
Hos oss på Järfälla Dagliga Verksamhet (JDV) arbetar vi för att skapa meningsfulla och utvecklande dagar för cirka 175 deltagare. Nu söker vi dig som vill stödja deltagare i arbetsuppgifter inom hantverk och naturservice - där vi tillsammans ger service till andra kommunala verksamheter och samtidigt stärker individens självständighet och delaktighet i samhället. Arbetsgruppen är idag 10 deltagare med 2 personal och har ett nära samarbete med en närliggande verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I den här tjänsten blir du en viktig pusselbit i våra deltagares vardag. Du stöttar personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning i de arbetsuppgifter som behöver utföras. 2 Tillsammans med kollegor skapar du rutiner och arbetssätt som är anpassade efter varje individ alltid med fokus på trygghet, struktur och utveckling.
Du blir en del av ett kompetent, engagerat team som arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det krävs att du är lyhörd och närvarande i det sociala samspelet under hela arbetsdagen. Dokumentation enligt IBIC, samverkan med närstående och att vara en lyhörd vuxen som ser möjligheter i varje situation allt detta är en självklar del av vår vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som: * har relevant utbildning inom barn och fritid, vård och omsorg eller motsvarande * har erfarenhet av daglig verksamhet enligt LSS * känner dig trygg med IBIC och dokumentationssystemet Lifecare * är en god lagspelare som även kan fatta egna beslut * har ett varmt bemötande, tålamod och en lösningsfokuserad inställning
Krav är B-körkort med god körvana och erfarenhet att köra med släp är meriterande.
Hos oss får du mer än ett jobb. Du får vara med och forma framtidens dagliga verksamhet i en organisation som lyssnar, utvecklas och värdesätter ditt engagemang. Här får du växa både i din yrkesroll och som människa.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan och bli en del av ett team där arbetsglädje och samhällsnytta går hand i hand. Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan!
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I denna rekrytering utför vi bakgrundskontroll på alla som går vidare i processen. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Vi jobbar utifrån verksamheternas behov och tillsätter därefter. Vi har både digitala och fysiska intervjuer och kontaktar kandidater via angiven mail/mobil.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer: Jobba i Järfälla! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringssamordnare
Helen Eshammar rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
9644660