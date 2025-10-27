Stödassistent inom barnverksamhet
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Stjärnan är en del av barnverksamheten där vi stöttar barn och ungdomar vardagen i samband med korttidsvistelse och/eller i samband med ledsagar- och avlösarservice enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stjärnan finns i centrala Nybro. Vi erbjuder dig ett varierande, utvecklande och roligt arbete i en trygg arbetsgrupp, som tillsammans med vår stödpedagog kontinuerligt strävar efter varje barns bästa. I samma byggnad finns närhet till tre andra verksamheter inom Verksamhetsområde Barn.
Du behöver ha goda kunskaper om och förståelse för olika funktionsnedsättningar för att kunna anpassa bemötande och stöd efter barnens unika behov. Som medarbetare på Stjärnan stödjer du barnen i deras dagliga aktiviteter och bidrar till att skapa en trygg och stimulerande miljö. Du som söker är tålmodig, har god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse och engagemang för vår målgrupp.
Arbetet innefattar dag-, helg- och kvällstjänstgöring och arbetsgruppen går på ett arbetstidsavtal där man har plus- och minustid.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att stötta barnet/ungdomen i vardagen med ex hygien, måltider eller social samvaro. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik med förutsägbarhet genom kända rutiner och förhållningssätt, genomförandeplaner/arbetsbeskrivningar, scheman, bilder med mera.
Tydliggörande pedagogik syftar till att göra kommunikation, händelser, handlingar och miljö hanterbar och begriplig. Att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande vilket innebär att du ska arbeta med att avleda i olika situationer och undvika konfrontation.
Det är viktigt att kunna samarbeta inom gruppen men även att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du känner dig trygg i kontakter med vårdnadshavare och andra samverkansparter eftersom det är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du tycker om att ta ansvar och vara med och bidra till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande. Erfarenhet av arbete med barn- och unga med funktionsnedsättningar samt kunskap gällande kommunikationshjälpmedel är meriterande.
Du som söker är flexibel och kan tänka dig arbeta i övriga verksamheter vid behov. Arbetet innefattar dag-, helg- och kvällstjänstgöring och arbetsgruppen går på arbetstidsavtalet.
Vid anställning krävs uppvisande av utdrag från belastningsregister.
