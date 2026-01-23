Stödassistent/handledare till Riksdalervägens gruppbostad
2026-01-23
Hej!
Vad roligt att du också vill ha ett meningsfullt jobb! Hos oss får du samtidigt ha kul på vägen. Vi på Riksdalervägens gruppbostad söker fler kollegor som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Vill du ge personer med funktionsnedsättning en betydelsefull vardag? Vi hoppas det!
Riksdalervägens gruppbostad ligger på Riksdalervägen 29. Här finns sju lägenheter, en personallägenhet och ett stort gemensamhetsutrymme. Hos oss är det inte bara ett jobb, du får en plats i ett härligt gäng där vi stöttar och lär av varandra. Här får du en trygg start med en introduktion tillsammans med erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling vi ger dig alla verktyg du behöver för att växa i din roll. Och ja, vi är måna om att du ska trivas också.
Arbetstiderna är varierande och passar dig som trivs med att jobba skift, med pass fördelade över dag, kväll och helg enligt schema.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!
Du utgår från det positiva som finns hos personen och i hens omgivning och är ett pedagogiskt stöd i vardagen. Du arbetar med att praktiskt handleda och stödja brukarna för att skapa förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv anpassat efter deras individuella behov och förmågor.
Tillsammans med brukarna genomför du aktiviteter som hör till det dagliga livet. Arbetet innefattar matlagning, städning, personlig omvårdnad och socialt stöd. I rollen ingår även att ge praktiskt stöd i vardagen, såsom hjälp vid förflyttningar och mobilisering, anpassat efter individuella behov och förutsättningar. Du ansvarar även för läkemedelshantering och följer med på fritidsaktiviteter. Genomförandeplaner används som en aktiv arbetsmetod och utvecklas utifrån individuella behov samt utvärderas kontinuerligt.
Du ska kunna arbeta självständigt och inser vikten av dokumentation, uppföljning och utvärdering för att nå målen med verksamheten. I arbetet ingår kontakt och samarbete med företrädare, anhöriga, daglig sysselsättning med flera. Du fungerar som stödperson och är med och utformar tydliggörande struktur samt deltar i handledning, arbetsplatsträffar/teamträffar och nätverksträffar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med människor och som trivs med att ta dig an utmaningar. Dessutom har du:
• Relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God digital kompetens
• Godkända betyg i svenska motsvarande årskurs 9 som lägst
Det är meriterande om du har utbildning som stödassistent och erfarenhet av att arbeta inom psykiatri. Erfarenhet av arbete med autism, lågaffektivt bemötande och att motivera personer till ett självständigt liv är också ett plus.
Som person är du stabil, relationsskapande och resultatorienterad. Vi värdesätter dina personliga kompetenser högt i denna rekrytering.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
