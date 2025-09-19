Stödassistent gruppbostad
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Tycker du om att känna dig behövd? Söker du ett arbete som är utmanande, stimulerande och roligt?
Vi söker en ny kollega till LSS Funktionsstöd, Linnégatans Gruppbostad i Kisa.
På gruppbostaden i Kisa arbetar vi dag, kväll, helg och vaken natt, för att möta vuxna personer med olika funktionsvariationer. Vill du vara med att bidra till en vardag som känns begriplig, hanterbar och meningsfull? Din uppgift tillsammans med kollegor är att ge stöd och service till individerna som bor i gruppbostaden för att skapa en trygg, fungerande, stimulerande och utvecklande vardag. Personalens roll i en gruppbostad enligt LSS är att ge dagligt stöd, omvårdnad och service till personer med funktionsnedsättningar som har behov av tillsyn och hjälp dygnet runt. Huvuduppgifterna inkluderar personlig hygien, måltidsstöd, hjälp med att skapa struktur i vardagen och att stötta vid sociala aktiviteter, med målet att främja självständighet och goda levnadsförhållanden för den enskilde, baserat på deras individuella behov och en utarbetad genomförandeplan.
Gruppbostaden består av fem lägenheter i anslutning till basenheten. På gruppbostaden är vi en stabil, engagerad och närvarande arbetsgruppgrupp som arbetar tätt tillsammans och har en god gemenskap. Vi ser också att skratt och humor berikar en arbetsdag!
Vi utgår ifrån individens behov i centrum. Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt och ett respektfullt bemötande. Som kollega i arbetsgruppen stöttar du bland annat i planering, kommunikation, social samvaro, aktivering och hushållssysslor. I arbetet ingår även dokumentation, upprättande av genomförandeplaner, samverkan med närstående. Till hjälp har du engagerade kollegor och en närvarande chef.
Det här förväntar vi oss av dig
Vi söker dig som har ett stort engagemang för målgruppen, är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har ett professionellt förhållningssätt. Du är trygg, ödmjuk, respektfull, har god förmåga att lyssna, god förståelse för din omgivning. Du ser vinster i olikheter och trivs i mötet med andra människor. Du har förmågan att planera, strukturera och prioritera i det dagliga arbetet, samt motivera och inspirera andra. Du är inte rädd att ställa frågor eller be om råd. Som kollega har du god samarbetsförmåga och är du medveten om att vi som grupp tillsammans skapar god arbetsmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge stöd i den dagliga livsföringen, t.ex. personlig omvårdnad, måltider, hygien, klädsel och aktiviteter.
Stärka den enskildes självständighet, delaktighet och inflytande över sin vardag.
Skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i boendemiljön.
Planera och genomföra fritids- och sociala aktiviteter, både i och utanför bostaden.
Ha löpande dialog med boende, anhöriga och gode män/förvaltare.
Samverka med andra professioner, t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut och habilitering.
Dokumentera insatser och följa genomförandeplaner enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta i arbetsgruppen. Arbeta utifrån gällande lagar, föreskrifter och verksamhetens värdegrund.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.
Kunskap om funktionsnedsättningar och individuellt stöd.
Förmåga att arbeta pedagogiskt, lösningsfokuserat och strukturerat.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
IT- och dokumentationsvana.
Erfarenhet av arbete inom LSS och att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och AKK ses som starkt meriterade.
Som person ser vi att du är
Empatisk och respektfull i bemötande.
Lyhörd och flexibel inför individuella behov.
Förmåga att skapa trygghet och bygga förtroendefulla relationer.
Samarbetsvillig och ansvarstagande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om detta låter som något för dig tveka inte att skicka in din ansökan!
Om anställningen
Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 80 procent.
Schemalagd arbetstid, dag/kväll och helg, sovande jour kan förekomma.
Tillträde: snarast, efter överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2025-10-15. Rekrytering sker fortlöpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!Kontaktperson för detta jobb
Susanne Lerjesjö-Carlsson
Enhetschef
0494-19018susanne.lerjesjo-carlsson@kinda.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
