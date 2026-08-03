Stödassistent daglig verksamhet
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-08-03
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du ha ett arbete där ditt engagemang gör verklig skillnad för andra människor? Som stödassistent arbetar du nära våra deltagare för att skapa trygghet, glädje och en meningsfull tillvaro.
Vi söker nu stödassistenter till flera av våra dagliga verksamheter i Uppsala. Som stödassistent får du en viktig roll där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att ge varje individ en meningsfull sysselsättning och god livskvalitet.Vi arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande vardag för våra deltagare.
Aktivitet och upplevelse består av ett flertal enheter och erbjuder daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Våra brukare har omfattande stödbehov som innefattar både psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder våra deltagare en möjlighet att delta i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vi har aktiviteter såsom promenader, rörelse, musik, pyssel och utflykter.
Denna tjänst är på heltid och arbetstiderna är förlagdavardagarkl. 07.30–16.00.Vissa variationer kan förekomma
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du ger stöd och service enligt LSS och arbetar för att skapa struktur, trygghet och delaktighet i deltagarnas vardag. Målet är att våra brukare utifrån sina individuella behov ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Som stödassistent arbetar du nära deltagarna och i ett tätt samarbete med dina kollegor. Rollen innebär ett stort ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt
Ge stöd vid kommunikation med hjälp av bildstöd, tecken som stöd och kroppsspråk
Ge stöd och hjälp vid matintag och toalettbesök
Dokumentera enligt gällande lagkrav isystemet Lifecare
Vara ansvarig kontaktperson för deltagare
Utföra lättare städning i verksamhetens lokaler
Köra minibussar med deltagare vid behov
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan anses motsvara likvärdig utbildning. Du behöver känna dig trygg med att arbeta med datorn som verktyg då det ingår dokumentation i arbetet.
Kravför tjänsten:
Slutförd utbildning som undersköterska, barnskötare eller en annan relevant utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda datorkunskaper
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Kunskaper och färdigheter i lågaffektivt bemötande
AKK (Alternativ kompletterande kommunikation)
Som person är du empatisk och har förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du är lugn och stabil även i stressiga situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar samt haren god samarbetsförmåga där du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst har du en god förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta verksamhetschef Ludvig Bäckström, 018-727 54 19
Facklig företrädare: Kommunal 010-442 82 04
Har du frågor gällande din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten, 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har giltigt arbetstillstånd.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Ludvig Bäckström +46187275419 Jobbnummer
10018776