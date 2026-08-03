Förskollärare på Trandaredsgårdens förskola
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2026-08-03
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Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du ansvar att planera, leda och utveckla verksamheten, du ansvarar för undervisning och att barnens utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras. Du arbetar aktivt för att främja barnens förmåga till att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning genom att lyssna in barns uppfattningar, åsikter och behov. Förskolan har en styrgrupp, en litteraturgrupp och en utvecklingsgrupp där varje arbetslag är representerade. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, har en stor portion upptäckarlust och en ambition att utvecklas i yrkesrollen. Vi tror att du är en förskollärare med en positiv grundinställning och lösningsfokus. Du har ett brinnande intresse för språk och litteratur och har ett genuint intresse av att vara en del i att utveckla verksamheten framåt. Du har lätt för att samarbeta och sätter alltid barnets bästa först. Du tror på det kompetenta barnet och ger det möjlighet att lyckas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om verksamheten
Välkommen till oss på Trandaredsgården - en litteraturdiplomerad förskola!
Du som är utbildad förskollärare har nu möjlighet att söka dig till oss på Trandaredsgårdens förskola och bli en del av ett positivt och engagerat gäng som alltid har barnens bästa i fokus. Vill du utifrån en grund av trygghet, respekt, samverkan, empati och glädje vara med och skapa en utbildning där varje barn får utvecklas och utmanas till nyfikenhet i det livslånga lärandet? Söker du ett jobb där du har möjlighet att göra skillnad varje dag? Har du ett intresse för språk och litteratur? Då har du hittat rätt!
Förskolan är en av Borås Stads litteraturdiplomerade förskolor. Vi arbetar temainriktat och varje läsår har vi en gemensam bok som vi arbetar utifrån. Med sagans hjälp skapar vi ett gemensamt fokus för vårt språk- och kunskapsutvecklande arbete. Temat används som grund för att på ett lustfyllt sätt bedriva undervisningsprocesser utifrån läroplansmålen och väva in dem i bokens berättelse, bilder och karaktärer. Högläsningsgrupper, veckans bokvärd, kapprumsbibliotek, olika sätt att bearbeta det lästa och fantasifulla språkstimulerande miljöer är andra delar som utmärker utbildningen hos oss. Vi har riklig tillgång till litteratur i våra miljöer samt på Förskolans eget bibliotek.
Geografiskt ligger förskolan nära det bibliotek som vi samarbetar med, natur, friluftsområden och kollektivtrafik. Vi har en härlig gård med stora gräsytor, bärbuskar och fruktträd. I skuggan av vårt stora kastanjeträd, i våra sagotält och vår bokbuss har vi mysiga sagostunder året runt. Sagoläsningen gästas ofta av bokens karaktärer.
Vi är nära barnen, fångar upp deras intressen och inspireras av deras nyfikenhet. Barnen skall känna delaktighet och få inflytande i verksamheten. Vi arbetar med ett öppet sinne och vill erbjuda barnen en rolig och lärorik miljö. En förskola där alla barn får möjlighet att utvecklas och lyckas och där lärande står i fokus.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Marie Sandelin marie.sandelin@boras.se 033-355382 Jobbnummer
10018753