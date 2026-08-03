Verksamhetsutvecklare fordon till VR Pågatågen
TNG Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Helsingborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Helsingborg
2026-08-03
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Vill du driva tekniska fordonsprojekt och stärka VR Sveriges leverans i Pågatågsavtalet för Skånetrafiken?
Som verksamhetsutvecklare fordon hos VR Pågatågen i Raus, Helsingborg får du en central specialistroll där du leder tekniska projekt, analyserar återkommande fel och utvecklar arbetssätt som stärker kvaliteten i den dagliga driften. Du samarbetar med kollegor och underhållsleverantörer i en modern organisation med hög kompetens och stort engagemang.
Ditt anställningserbjudande
Hos VR Sverige får du en bred och självständig roll i en stabil och samhällskritisk verksamhet där ditt arbete påverkar drift, kvalitet och fordonsverksamhetens utveckling. Du blir en del av ett litet team med nära samarbete, korta beslutsvägar och en chef som ger ansvar och förtroende. Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare fordon driver du förbättringsarbete och projekt som utvecklar fordonsflottan med fokus på struktur, kvalitet och långsiktighet.
Du kommer bland annat att:
Leda, samordna och delta i tekniska fordonsprojekt.
Ha kontakt med beställare och underhållsleverantörer i tekniska frågor.
Utveckla arbetssätt, rutiner och instruktioner för fordon och drift.
Identifiera fel, avvikelser och förbättringsområden inom fordonsflottan.
Säkerställa att dokumentation är uppdaterad och att förändringar kommuniceras och implementeras i verksamheten.
Värt att veta
Din arbetsplats är belägen i Raus, strax söder om Helsingborg, där också underhållsdepån finns. Rollen kräver närvaro på plats större delen av tiden och du rapporterar till Fordons- och underhållschefen. Du ingår i ett mindre team där samarbete, flexibilitet och prestigelöshet är viktigt. Du kommer samtidigt att ha många kontaktytor internt och externt, bland annat mot underhållsleverantörer.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har en gedigen förståelse för tågverksamhet och ett genuint intresse för teknik, drift och förbättringsarbete. Du har med fördel bakgrund som lokförare och gärna erfarenhet av arbete nära den dagliga tågdriften. Erfarenhet av projektledning är meriterande, särskilt inom tekniska eller komplexa verksamheter där flera parter behöver samordnas. Du behöver ha god administrativ förmåga, kunna uttrycka dig tydligt i tal och skrift samt trivas med att arbeta faktabaserat.
Du har god systemvana och är van användare av MS Office. Erfarenhet av underhållssystem, exempelvis Maximo, Ford eller liknande, är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har även goda kunskaper i engelska.
Som person är du strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad. Du tycker om att förstå varför problem uppstår och vill hitta hållbara lösningar inom ramen för befintliga regelverk. Du är prestigelös, säkerhetsmedveten och en lagspelare som gärna bidrar där det behövs. För att trivas i rollen behöver du motiveras av problemlösning, teknisk utveckling och möjligheten att bidra till en trygg och välfungerande tågverksamhet.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Lokmansgatan 10 (visa karta
)
253 62 HELSINGBORG Arbetsplats
Sverige Kontakt
Regionchef Malmö
Anna Nydahl anna.nydahl@tng.se 0709809757 Jobbnummer
10018742