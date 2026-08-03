Lärarassistent till Vegaskolan
Vännäs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vännäs Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vännäs
2026-08-03
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Är du en positiv och utvecklingsinriktad person? Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team. Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet och vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun!
I vår kommun förväntar vi oss att alla våra medarbetare har höga förväntningar som genomsyras av:
Alla kan, alla vill och alla ska lyckas
Undervisningen: All undervisning är effektiv, kvalitativ och har ett tydligt ledarskap.
Ledning och stimulans: Vi leder och stimulerar alla barn och elever, och har högre positiva förväntningar.
Relationerna: Vi utvecklar förtroendefulla och positiva relationer med och mellan barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer.
Tillsammans: Vi samarbetar, har tilltro, hjälper och stöttar varandra för att utveckla undervisningens och verksamhetens kvalitet. Vi tar vårt ansvar och gör det vi sagt vi ska göra.
Resursnyttjande: Vi använder varje resurs på bästa sätt för att bidra till varje barns och elevs utveckling och resultat. Vi fokuserar på att arbeta smartare och mer effektivt och inte hårdare.
Extra anpassningar och särskilt stöd: Vi tar ansvar för att extra anpassningar och särskilt stöd genomförs skyndsamt, är verkningsfulla, samordnade, tydliga, synliga och speglar behoven. De dokumenteras, följs upp och förändras vid behov. Dina arbetsuppgifter
Du som lärarassistent avlastar i första hand lärare i sociala situationer, med och kring eleverna. I uppdraget kan det också ingå att avlasta lärare med enklare administrativa uppgifter.
Uppdraget innebär att du som lärarassistent kommer att vara en viktig närvarande vuxen ute på skolgården och därför är det viktigt att du är en person som trivs att vara ute året runt. Du kommer också att kontinuerligt arbeta med det sociala samspelet under de pedagogiska måltiderna, i andra sociala situationer utanför klassrummet och i de strukturella arbetet kring elevernas trygghet och trivsel. Därför blir du också en viktig person i vårt Trygghetsskapande arbete och ingår i vårt Trygghetsteam.
I din roll som lärarassistent har du ett stort fokus på att:
• skapa trivsel och trygghet utanför klassrummen
• hantera och förebygga konflikter
• bygga förtroendefulla relationer
• vara ute med eleverna och skapa motiverande uteaktiviteter
• skapa lugn, trivsel och ett socialt samspel under de pedagogiska måltiderna
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan!Kvalifikationer
Du
• har intresse och känner motivation för uppdraget och rollen som lärarassistent.
• har relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget som lärarassistent.
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten.
• har en god förmåga att skapa trygghet och social utveckling hos elever.
• arbetar självständigt, tar initiativ, har god struktur och är samarbetsinriktad.
• har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
• agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
• trivs med att ta stort eget ansvar
• är flexibel och ser att uppdraget kan förändras utifrån behov
• du har ett professionellt bemötande mot både elever och vårdnadshavare
• har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språket Anställningsvillkor
Relevant utbildning och erfarenhet för uppdraget som lärarassistent. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
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911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Candra Vallrud 076-1353686 Jobbnummer
10018708