Besiktningsperson till Botkyrkabyggen
Aktiebolaget Botkyrkabyggen / Fastighetsskötarjobb / Botkyrka Visa alla fastighetsskötarjobb i Botkyrka
2026-08-03
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Nu har du chansen att bli en viktig pusselbit i utvecklingen av Botkyrkabyggen. Vi erbjuder dig en spännande och utmanande tjänst som Besiktningsperson på vår Fastighetsutvecklingsavdelning. Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Tumba.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med cirka 10 700 hyresbostäder och 160 medarbetare. Vi är en stabil och långsiktig fastighetsägare med ett starkt samhällsengagemang som samarbetar med hyresgäster, kommunen och andra lokala aktörer. Vi ser på fastigheter inte bara som byggnader – utan som en viktig del i att bygga ett starkare och mer inkluderande Botkyrka, där människor vill bo, arbeta och utvecklas. Vårt uppdrag är att, på ett affärsmässigt sätt, förvalta och utveckla trygga, hållbara och attraktiva bostäder och lokaler i Botkyrka. Tillsammans skapar vi hem där alla vill bo och vi förvaltar med omtanke. Hos oss ska alla känna sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund.
Ansvarsområden
I rollen som besiktningsperson kommer du att arbeta med lägenhetsbesiktningar i samband med in- och utflytt, genomföra visningar av lägenheter samt hålla in- och utflyttningssamtal. Rollen innefattar även byte av cylindrar och lås på dörrar, utlämning av nycklar samt framställning av låsbrickor för tilldelning. Du kommer att hantera administrativa uppgifter, vid behov beställa underhållsåtgärder i lägenheter samt informera hyresgäster Botkyrkabyggens tillval. Byte av namn på dörrar och porttavlor samt fakturahantering ingår också i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, samhällsbyggnad eller motsvarande samt erfarenhet från fastighetsbranschen. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av besiktningar och utredningar i olika former kopplade till fastigheter. Du har goda kunskaper i fastighetssystemet Vitec samt i Aptus för hantering av nyckelbrickor. Det är meriterande om du har goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling (LOU) och erfarenhet av att arbeta som projektledare. B-körkort är ett krav. För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och stresstålig samt har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt och kvalitetsmedvetet och bidrar på så sätt till verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och många kontaktytor både i och utanför företaget. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider och ett gott arbetsklimat. Botkyrkabyggen är en rökfri arbetsplats. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du är välkommen att skicka din ansökan senast den 24 augusti 2026. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande. För mer information kontakta rekryterande chef Claes Cederbrand via e-mail claes.cederbrand@botkyrkabyggen.se
eller besök vår hemsida http://www.botkyrkabyggen.se.
Facklig företrädare för Unionen är Jan Viljanen tel. 08-530 693 37. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Botkyrkabyggen
(org.nr 556064-6191), https://www.botkyrkabyggen.se
147 30 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrkabyggen AB Jobbnummer
10018774