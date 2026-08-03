Anläggare med svetskompetens
Swecc Swedish Construction Company AB / Svetsarjobb / Sundbyberg Visa alla svetsarjobb i Sundbyberg
2026-08-03
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SCC Swedish Construction Company fortsätter att växa och söker nu engagerade och skickliga svetsare med erfarenhet inom anläggningsbranschen för att stärka vårt team i Stockholms län.
Hos oss kommer du främst att arbeta med reparation och underhåll av broar, stålkonstruktioner och andra anläggningsprojekt. Arbetet innefattar svetsning och montage inom projekt där kvalitet, säkerhet och noggrannhet är avgörande. Du blir en del av ett sammansvetsat team med hög yrkesstolthet och varierande projekt runt om i Stockholms län.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsarbete inom anläggning, stål eller brokonstruktioner och som är van att arbeta självständigt såväl som i team.Kvalifikationer
Giltig svetslicens enligt ISO 9606-1
Erfarenhet av svetsarbete inom anläggning eller stålkonstruktioner
God förståelse för säkerhetsarbete och kvalitetskrav
Meriterande erfarenhet
För arbete med broar ser vi gärna att du har:
Certifiering enligt ISO 9606-1 med rätt omfattning
Erfarenhet av arbete enligt EN 1090 och ISO 3834
Erfarenhet av arbeten på nivå EXC2–EXC3Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt och lösningsorienterat
Trivs med ett varierande arbete i högt tempo
Har en stark vilja att leverera arbete med hög kvalitet
Hos SWECC Swedish Construction Company får du möjlighet att bli en del av ett växande företag med spännande projekt inom bro- och anläggningsarbete i Stockholms län.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
E-post: info@swecc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecc Swedish Construction Company AB
(org.nr 559514-3040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig Arbetsledare
Akman Selin Akman@swecc.se 0762647244 Jobbnummer
10018747