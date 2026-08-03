Proaktiv innesäljare till Företagsförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala / Bankjobb / Uppsala Visa alla bankjobb i Uppsala
2026-08-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Tierp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning som gör verklig skillnad för företagare och deras verksamheter? Brinner du för att skapa relationer, förstå kundens behov och proaktivt driva affärer framåt? Då kan du vara den vi söker till vårt team.
Om jobbet
Som proaktiv innesäljare av företagsförsäkringar får du en central roll i att skapa trygghet och affärsnytta för företagare och lantbrukare i Uppsala län. Du arbetar med försäljning, rådgivning och service via telefon, mejl och chatt – både genom att ta emot inkommande ärenden och genom att själv aktivt kontakta nya och befintliga kunder. Ditt fokus är att förstå varje kunds unika verksamhet och behov, för att kunna erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar som skyddar deras företag och bidrar till ett hållbart näringsliv.
Med ett affärssinne som snabbt skapar förtroende, föreslår du lösningar som driver mot överenskommelser och långsiktiga relationer. Du ser varje kundmöte som en möjlighet att skapa mervärde – både för kunden och för LF Uppsala.
Du behöver inte vara försäkringsexpert från start – vi ger dig en gedigen introduktion och utbildning. Det viktigaste är ditt engagemang, din vilja att lära och att du drivs av att skapa affär och bygga långsiktiga relationer.
Dina framtida arbetsuppgifter
Proaktivt kontakta nya och befintliga företagskunder för att erbjuda våra försäkringslösningar
Nyfiket lyssna in, analysera och förstå kundens drivkrafter, verksamhet och risker för att kunna ge rätt råd och rekommendationer
Skräddarsy och sälja in försäkringspaket som gör kundens vardag tryggare och enklare
Hantera inkommande ärenden och frågor via telefon, mejl och chatt
Arbeta mot tydliga mål inom försäljning, kundnöjdhet och kvalitet
Samverka med kollegor inom försäkring, bank och pension för att skapa helhetslösningar för våra kunder
Bidra till en transparent sälj- och feedbackkultur genom sambesök, medlyssning och coachning tillsammans med kollegor
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett engagerat och kunnigt team där vi stöttar varandra, delar kunskap och firar framgångar tillsammans. Du får en gedigen introduktion och utbildning i våra produkter och system.
Satsar du på oss så satsar vi på dig. Vi vet att medarbetare som får utvecklas och växa mår bra och därför har vi en aktiv dialog om din fortsatta utveckling på kort och lång sikt. Vi befinner oss på en förändringsresa där vi inte vet exakt hur framtiden kommer att se ut, men vi jobbar mot en gemensam framtidsvision. För att vi ska nå den behöver vi alla bidra utifrån vår egen unika kompetens.
Vi vet också att en god hälsa är en förutsättning för bra prestation och hållbarhet över tid. Det kommer du att märka som medarbetare hos oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning. Du jobbar i våra fina kontorslokaler centralt i Uppsala på Muningatan 1.
Vem är du?
Du känner att du lever våra värderingar och eftersträvar affärsmässighet, handlingskraft och engagemang. Vi söker dig som:
Är proaktiv, driven och har ett genuint engagemang för att hjälpa andra
Har förmåga att snabbt skapa förtroende och alltid utgår från kundens perspektiv, behov och förväntningar
Är duktig på att bygga relationer – både med kunder och kollegor – och ser värdet i att sälja in hela LF:s erbjudande
Är lyhörd, nyfiken och noggrann med att förstå och analysera kundens drivkrafter och behov
Kommunikativ och pedagogisk i både tal och skrift
Har erfarenhet av försäljning och trivs med att arbeta mot tydliga mål och ta eget ansvar
Har ett coachande förhållningssätt och reflekterar över dina egna beteenden för att utvecklas och nå nya resultat
Bidrar med positiv energi till gruppen och hjälper till att utveckla både dig själv och dina kollegor
Är lösningsorienterad, anpassningsbar och positiv till förändring och nya arbetssätt
Erfarenhet av försäljning och kundservice är viktigt, och har du dessutom kunskap om försäkringsbranschen eller företagsmarknaden är det meriterande – men det viktigaste är din inställning, vilja att utvecklas och insikt i att ditt bidrag är avgörande för att vi ska nå vår långsiktiga strategi.
Vi värdesätter de kvaliteter som en mångfald av människor tillför vår verksamhet. För att kunna vara så fördomsfria som möjligt i vår rekrytering använder vi tester i samband med ansökan.
I rekryteringsprocessen gör vi alltid bakgrundskontroller för att bedöma slutkandidatens lämplighet för sökt tjänst. Drog- och alkoholtester kan också komma att genomföras.
Vill du veta mer?Gruppchef Bosse Johansson, berättar gärna mer om tjänsten och LF Uppsala. Du når honom på 018-68 57 31.Facklig kontaktperson för Forena är Gunnar Rydvall, telefon 018-68 55 58.
Att jobba i ett företag med fler än 154 000 ägare är annorlunda. Det påverkar nästan allt vi gör. Vi måste till exempel vara extra bra på att förstå de verkliga behoven hos människor och företag som lever och verkar här.
Men vi kan också tänka mer långsiktigt för att bidra till hållbarheten i vårt län, på riktigt. Därför återinvesterar vi i initiativ och projekt som bidrar till ökad trygghet och välmående. Vi investerar också i lokala, hållbara, start up-bolag som gör att näringslivet i vårt närområde blomstrar. På så vis skapar vi fler meningsfulla sammanhang och mer gemenskap för alla dem som bor och verkar här.
När du jobbar hos oss är du med och bidrar till allt detta. Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar!
På LF Uppsala finns det plats för mod och möjligheter. När du jobbar hos oss bidrar du inte bara till att erbjuda våra tjänster till kunder, utan får möjlighet att utveckla dig själv och faktiskt hela bolaget.
Vi är också affärsmässiga, handlingskraftiga och engagerade. Våra värderingar är det som kännetecknar oss när vi möter kunder, kollegor och samarbetspartners. Det är vad som präglar oss, vårt bemötande och vårt sätt att göra affärer. Våra värdeord lyfter styrkan i den kultur vi har inom LF Uppsala idag.
Och framförallt – vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: bosse.johansson@lansforsakringar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Uppsala
(org.nr 517600-9529)
Muningatan 1, Uppsala (visa karta
)
750 02 UPPSALA Arbetsplats
LF Uppsala Jobbnummer
10018769