Head of Technology - Vimla
Telenor Sverige Aktiebolag / Maskinbefälsjobb / Solna Visa alla maskinbefälsjobb i Solna
2026-08-03
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Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden.
Om Vimla!
Vimla är den helt digitala snabbfotade kusinen i Telenor-familjen som erbjuder mobiltelefoni med en twist! Vi tar kundfokus och schyssthet till en ny nivå på den svenska mobilmarknaden. Hos oss står kunden i centrum, genom enkelhet, transparens och en genuin vilja att skapa värde. Det ska vara enkelt och roligt att vara kund hos oss.
Resultatet? Sveriges Nöjdaste Mobilkunder 2022, 2023, 2024 och 2025!
Vi är Vimla - mobiloperatören med bra vibrationer! Nu har du chansen att joina Team Vimla i rollen som Head of Technology.
Så kommer du göra skillnad med oss
Som Head of Technology får du en unik möjlighet att forma nästa kapitel i Vimlas utveckling. Du tar över ansvaret för en nybildad Technology-funktion där Development, Operations och Data samlas under ett gemensamt ledarskap. Tillsammans med ditt team bygger du en modern, skalbar och affärsnära Technology-funktion som möjliggör Vimlas fortsatta tillväxt.
Under de första 12-24 månaderna kommer ditt fokus vara att modernisera vår teknikplattform, minska teknisk skuld, etablera ett DevOps-arbetssätt och bygga upp en stark Data & Analytics-förmåga. Du leder utvecklingen av arbetssätt, arkitektur och kompetens samtidigt som du säkerställer en stabil och säker drift av våra digitala tjänster.
Rollen innebär ett nära partnerskap med kommersiell chef, där ni tillsammans omsätter affärens prioriteringar till tekniska lösningar och driver utvecklingen av framtidens kundupplevelser. Du blir en nyckelspelare i initiativ inom bland annat AI-lösningar, data, nya digitala tjänster och kommersiell produktutveckling.
Som en del av Vimlas ledningsgrupp får du ett stort mandat och korta beslutsvägar. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa att Vimla fortsätter vara snabbfotat och entreprenöriellt, samtidigt som vi drar nytta av styrkan i att vara en del av Telenor.
Det här är en roll för dig som vill bygga något långsiktigt och samtidigt ha ett verkligt inflytande över teknik, organisation och affär.
Är du den vi söker?
Vi söker en teknikledare som trivs i en miljö där tempot är högt, beslutsvägarna korta och där teknik och affär går hand i hand. Du motiveras av att bygga upp organisationer, utveckla människor och skapa långsiktiga tekniska förutsättningar för tillväxt.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av att leda och utveckla en teknikorganisation inom utveckling, drift och systemintegrationer.
Erfarenhet av att modernisera teknikplattformar, hantera teknisk skuld och skapa skalbara lösningar.
Förmåga att bygga struktur, utveckla arbetssätt och skapa engagemang utan att bygga onödig byråkrati.
Erfarenhet av nära samarbete med produkt-, affärs- eller kommersiella funktioner där teknik och verksamhet utvecklas tillsammans.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Data & Analytics, BI och datadrivna arbetssätt.
Strategiska teknikpartnerskap och Make-or-Buy-beslut.
Telekom eller andra abonnemangsbaserade affärer.
AI, automatisering eller AI-assisterad utveckling.
Det viktigaste för oss är inte att du prickar varje punkt, utan att du har drivkraften och förmågan att bygga en modern Technology-funktion där människor, teknik och affär utvecklas tillsammans.
Vårt löfte till dig
Hos Vimla får du det bästa av två världar. Du blir en del av ett snabbfotat och entreprenöriellt bolag med korta beslutsvägar, stort mandat och en kultur där idéer snabbt kan bli verklighet. Samtidigt har du styrkan, tryggheten och utvecklingsmöjligheterna som kommer med att vara en del av Telenor.
Vi tror på frihet, ansvar och tillåt samt att de bästa resultaten skapas tillsammans. Därför arbetar vi nära varandra, delar kunskap och hjälper varandra att lyckas. Prestigelöshet, nyfikenhet och viljan att ständigt bli lite bättre genomsyrar hur vi arbetar oavsett om det handlar om teknik, affär eller kundupplevelse.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Två Give Me a Break Days per år ger en extra paus och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi erbjuder också kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och ett omfattande förmånspaket.
Din utveckling står i centrum. Vi avsätter 40 timmar om året för lärande och kompetensutveckling, erbjuder utbildningar genom Telenor Academy och ger dig möjlighet att forma din egen karriär. När du vill ta nästa steg finns möjligheter både inom Vimla och i hela Telenor-koncernen. Sök till oss idag Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta Christian Sundgren, Acting Director of Vimla (christian.sundgren@vimla.se
). Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl.
Bra att känna till På grund av sommarsemesterperioden kommer rekryteringsprocessen att vara pausad under sommaren. Granskning av ansökningar och återkoppling återupptas i augusti. Tack för er förståelse, och vi önskar er en riktigt härlig sommar! 🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054724-2126951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige Aktiebolag
(org.nr 556421-0309), https://careers.telenor.se
Garvis Carlssons Gata 3 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Telenor Sweden Jobbnummer
10018770