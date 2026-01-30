Stödassistent barn boende
2026-01-30
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Arbetet innebär att stötta barnet/ungdomen i vardagen med ex hygien, måltider, delegerade arbetsuppgifter eller social samvaro. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik med förutsägbarhet genom kända rutiner och förhållningssätt, genomförandeplaner/arbetsbeskrivningar, scheman, bilder med mera.
Tydliggörande pedagogik syftar till att göra kommunikation, händelser, handlingar och miljö hanterbar och begriplig. Att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande innebär att du ska arbeta med att avleda i olika situationer och undvika konfrontation.Kvalifikationer
Som stödassistent söker vi dig som har omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren anser relevant för uppdraget är ett krav. Meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom området.
Det är även meriterande om du har arbetat med barn och föräldrar i utsatta situationer. Du ska vilja arbeta utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och att skapa goda relationer med barnen och dess nätverk.
Krav på körkort.
Vid anställning krävs uppvisande av utdrag från belastningsregister.
