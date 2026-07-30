Stödassistent
Kristianstads kommun / Vårdarjobb / Kristianstad Visa alla vårdarjobb i Kristianstad
2026-07-30
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Vi söker dig som vill arbeta i en kombinerad tjänst som ledsagare, avlösare och stödassistent inom korttidstillsyn. I rollen som stödassistent arbetar du i ett arbetslag tillsammans med kollegor och möter flera ungdomar, medan du som ledsagare och avlösare har eget uppdrag med en eller flera kunder.
Har du ett genuint intresse för att arbeta med människor och en vilja att göra skillnad i deras vardag? Då kan det vara dig vi söker! Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Stödassistent i barn- och ungdomsverksamheten
Arbetsuppgifterna består främst att ge våra barn och ungdomar:
individuellt stöd och omvårdnad
utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen
stödja barnens/ungdomarnas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter inom ramen av korttidstillsyn
stödja barnens/ungdomarnas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå
stödja barnens/ungdomarnas självbestämmande och personliga integritet
svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer
Ledsagare/avlösare
Arbetsuppgifterna består i att utföra ledsagning eller avlösning till kunder enligt fattat LSS-beslut. Vanligt förekommande målgrupp är barn och unga vuxna. Som ledsagare stödjer du kunden i att vara delaktig i samhällets olika aktiviteter så som bio, träning eller annan fritidsaktivitet. Vid avlösning i hemmet avlöser du en närstående i omvårdnadsarbetet. Insatserna ska stimulera till ett aktivt liv så att färdigheter utvecklas och skapar förutsättningar för framtiden utifrån vars och ens behov.
Arbetsuppgifterna kan innebära:
Individuellt stöd i olika vardagsaktiviteter
Stödja och delta i en fritidsaktivitet
Avlösa närstående i omvårdnaden av barn eller ungdom
Svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer
Vem söker vi?
Vi vill att du har godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet. Har du tidigare arbetat med omsorgsnära arbete och/eller pedagogiskt arbete inom LSS-verksamhet är det meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariationer. Erfarenhet av att arbeta lågaffektivt och att använda tydliggörande pedagogik är också meriterande.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift. Du behöver ha grundläggande kunskap i att använda dator och det är meriterande om du har arbetat i journalsystem som LifeCare. Arbetet kräver B-körkort.
Din personlighet är viktig för oss och vi söker dig som har ett professionellt bemötande mot alla du bemöter i ditt arbete. Du kan hantera snabba förändringar i din vardag och behålla lugnet i ibland i svåra och stressade situationer. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta både själv och tillsammans med andra. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Som person är du lyhörd för kundernas behov.
Vid erbjudande om anställning krävs att du uppvisar registerutdrag enligt gällande lagstiftning.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-30Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsterna är enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad Kommun, Funk Övergripande Kontakt
Enhetschef
Lejla Zahirovic +4644132335 Jobbnummer
10015772