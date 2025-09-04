Stödassistent
2025-09-04
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Gruppbostaden ligger i Sigtuna stad med närhet till natur och de centrala delarna av Sigtuna. Hos oss bor fem brukare där målgruppen är varierad och därmed har ett varierat behov av stödinsatser.
Arbeta utifrån brukarens behov med stöd i personlig omvårdnad, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt att skapa delaktighet och medinflytande.
Struktur och tydlighet är viktigt för oss, vi arbetar utifrån brukarnas genomförandeplaner och ett tydligt kontaktmannaskap.
Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet , service och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Värdegrund ska genomsyrar vårt arbete där de fyra ledord bygger på bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller annan utbildning som bedöms relevant, exempelvis barnskötarutbildning samt tre års erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättning och autism, är ett krav för tjänsten.
Då flera av våra brukare utmanar sin omgivning på olika sätt är det viktigt att du som söker har erfarenhet av att arbeta metodiskt med lågaffektivt förhållningssätt.
Vi ser det som meriterande om du har goda kunskaper om lagstiftning LSS och tidigare arbetat på gruppbostad LSS. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik samt utbildning i motiverande samtal (MI) samt hot och våld är också meriterande. Våra brukare är beroende av struktur och tydliga ramar, vi arbetar med olika stöd och metoder, scheman och bildstöd för att de ska uppleva trygghet i sitt boende.
I verksamheten förekommer arbetstekniska hjälpmedel och du ska ha mycket god datorvana.
Tidigare erfarenhet av dokumentationssystemet LifeCare
Som person söker vi dig som är ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du har inga problem att arbeta självständigt, men ser det goda samarbetet i teamet som en förutsättning för arbetsgruppens utveckling. Vidare har du ett pedagogiskt och ett motiverande förhållningsätt till både dina kollegor och brukarna, med en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Du har lätt för att samarbeta med andra och har ett lyhört förhållningssätt. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och behöver kunna hantera oförutsedda händelser på ett lugnt och säkert sätt. Du ska kunna följa instruktioner och lagstadgade krav och föreskrifter som är kopplade till arbetet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Tjänsten är tillsvidareanställning med schemalagd arbetstid dag, kväll och varannan helg.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Enligt avtal.
