Stf C TKM till Teknikavdelningen F21
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Luleå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Luleå
2025-11-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till en säkrare Försvarsmakt?
Befattningen erbjuder ett varierande arbete i samverkan med övriga sektioner vid garnisonen, arbete med förekommande system, allt ifrån fordon och vapenutrustning till sambands- och sjukvårdsmateriel.
Teknikavdelningen
Teknikavdelningen (TekA) är en avdelning på LogE vid F 21 som hanterar det löpande tekniska underhållet i garnisonen samt utgör ett stöd åt garnisonens aktörer gällande tekniskt systemstöd och materialkunskap i tekniska frågor. Vi söker nu en ställföreträdande chef till vår Tekniska kundmottagning i Luleå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja C TKM
• Ansvara för samordningen av underhållsförfrågan inom garnisonen när C TKM är frånvarande
• Hantera information i stödsystemen PRIO, Lift och RSF
• Delta och leda möten inom den tekniska tjänsten
• arbeta som avropare teknisk tjänst Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
KRAV
• Svenskt medborgarskap
• B-körkort med manuell växellåda
• Bekant med stödsystemen PRIO och Lift
• Goda kunskaper i både svenska och engelska (tal och skrift)
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete som teknisk kundmottagare eller avropare teknisk tjänst
• Erfarenhet av arbete med tekniskt materiel
• Förtrogen med FM materielprocess
• Bekant med MRS
• Bekant med RSFDina personliga egenskaper
Som stöd till C TKM är arbetsuppgifterna varierande där flexibilitet, drivkraft och framåtanda är viktiga egenskaper. Du får gärna vara lösningsorienterad med ett brett tekniskt intresse och en förmåga att arbeta serviceorienterat.
Vi arbetar stundom under stor tidspress. I teamet arbetar vi både tillsammans och enskilt, härvid ställs krav på dig att vara prestigelös samt ta stort ansvar för enskilt arbete. Vi ser gärna att du även har goda ledaregenskaper bl.a kommunikativ förmåga och social kompetens.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattning: Civil
Anställningsform: Tillsvidare
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Fysisk träning är en del av arbetsuppgifterna.
För information gällande befattningen kontakta:
Robert Bergstedt C TKM F 21 mob 072-2091220
Fackliga företrädare nås via F 21 växel 0920 23 40 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9597260