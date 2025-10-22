Steriltekniker, Utbildningskliniken barn, Göteborg
2025-10-22
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Utbildningskliniken barn bedriver allmäntandvård för barn och ungdomar (0-19 år) samt klinisk grundutbildning för tandläkar- och tandhygieniststudenter i nära samarbete med Göteborgs universitet.
Undervisningen sker i mindre grupper och involverar hela teamet - tandsköterskor, tandläkare, tandhygienister och specialister inom pedodonti och ortodonti. Alla medarbetare har i viss mån kontakt med studenterna.
Vi söker en steriltekniker eller tandsköterska med intresse för hygien- och sterilfrågor till vårt engagerade team. Arbetet i sterilen kräver goda kunskaper i basala hygienrutiner och sterilteknisk utrustning. Det är ett självständigt och varierat arbete där noggrannhet är avgörande. Har du tandsköterskeutbildning kan även assistans och andra sedvanliga tandsköterskeuppgifter förekomma i mindre omfattning.
Du kommer att arbeta nära både allmän- och specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och studenter. Viss handledning i hygienfrågor kan ingå, vilket kräver servicekänsla och pedagogisk förmåga.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 22 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Utbildningskliniken barn - Folktandvården Västra Götaland - Folktandvården
Utbildningsklinikerna och Specialisttandvården i Göteborg, belägna på Odontologen, utgör Folktandvårdens universitetstandvård. Det innebär att kliniken deltar aktivt i grundutbildning av tandläkare och tandhygienister, medverkar i odontologisk forskning och är en del av att utveckla tandvården i hela regionen.
Vi är flexibla gällande tjänstgöringsgrad.
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du är/har:
Utbildad steriltekniker eller tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till en intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade att genomföras under vecka 46.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Publiceringsdatum2025-10-22
