Steriltekniker till Steriltekniskt Centrum
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Steriltekniskt Centrum (STC) Södersjukhuset, tillhör Vo Perioperativ vård och intensivvård (PVI).
Inom verksamhetsområdet finns även operations-, anestesi- och intensivvårdspersonal, totalt är vi ca 650 medarbetare.
Steriltekniskt Centrum är en stor och unik serviceverksamhet med uppdrag och fokus på sterilgodshantering och materialförsörjning. Vi ansvarar för hela steriliseringsprocessen för instrument till operationsverksamheter, avdelningar och mottagningar samt till externa kunder. Dygnet runt.
Vi har en stor medarbetargrupp bestående av: steriltekniker, operationssjuksköterskor, undersköterskor och försörjningstekniker.
Våra lokaler är moderna och ljusa med utsikt över Stockholm. Vi har effektiv teknisk utrustning med rationella flöden och arbetsprocesser, samt bra arbetsmiljö. Vi har högt ställda kvalitetskrav och följer de normer och standarder som finns för den steriltekniska verksamheten.
Steriltekniskt Centrum är en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen på Södermalm i Stockholm, med mycket med goda kommunikationer. Här på Södersjukhuset erbjuder vi generöst friskvårdsbidrag, personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med processer kring sterilisering av kirurgiska instrument, rengöring/desinfektion, instrumentvård/funktionskontroll, iordningställande/packning av material och gods samt autoklavering.
Du kommer att arbeta i spårbarhetssystemet T-DOC, med maskiner från Steelco samt medverka i utvecklings- och förändringsarbete.
Arbetet är självständigt och präglas av eget ansvar, samtidigt som du alltid har stöd av dina kollegor. Vårt mål är att alltid erbjuda hög kompetens, kvalitetskänsla, flexibilitet och god service.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad Steriltekniker och ha kunskap om T-DOC.
Yrkeserfarenhet inom sterilverksamhet samt kunskap om Steelco maskiner är mycket meriterande.
Du kommer ha mycket kontakt med operationsavdelningar och kunder, så goda kunskaper i svenska språket är en nödvändighet.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Du trivs i en tekniktät miljö med varierande arbetsuppgifter. Du har ett högt kvalitetsmedvetande och är noggrann i detaljerna. Du har ett strukturerat arbetssätt, kan ta egna initiativ samtidigt som du har en stark förmåga att samarbeta med andra. Du är serviceinriktad, flexibel och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö där du tillsammans med kollegor skapar framgångsrika resultat.
Du har ett medicintekniskt intresse och hög hygienisk medvetenhet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. 37:00 timmar/vecka. Dag-, Kväll- samt helgtjänstgöring.
Individuell schemaplanering.
Tillträde omgående
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Information om tjänsten lämnas av:
Chef Steriltekniskt Centrum;
Åsa Axelsson tel. 08-1236 4202
Enhetschef Steriltekniskt Centrum;
Helene Pellas tel. 08-12364212
Fackliga företrädare:
Kommunal
Expedition tel:08-1236 1683
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Södersjukhuset , Perioperativ vård och Intensivvård, Steriltekniskt Centrum Kontakt
Åsa Axelsson, chef 08-12364202 Jobbnummer
