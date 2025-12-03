Steriltekniker, specialistklinikerna i Skövde
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vi finns på Skaraborgs sjukhus (SkaS) Skövde, och här tar vi emot patienter som har remitterats från kollegor i Folktandvården, privat tandvård, Hälso- och sjukvården.
Alltid med ett professionellt bemötande och med hög kompetens.
På Specialisttandvården gemensamt Skövde finns specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, parodontologi och pedodonti. Hos oss arbetar idag totalt 45 medarbetare. Dina arbetsuppgifter
Att arbeta i sterilen på en tandvårdsklinik kräver kunskap om de basala hygienrutinerna samt hur sterilteknisk utrustning fungerar. Du arbetar med funktionskontroller, instrumentvård och paketering av instrument samt startar och övervakar desinfektionsprocesser. Du ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och de regelverk som finns i Folktandvården.
I tjänsten ingår bland annat att:
Ansvara för verksamheten i sterilen, såsom rengöring av instrument och dylikt.
Ansvara för att hygienrutinerna i sterilen följs.
Arbetet är självständigt med varierande arbetsuppgifter. Är du tandsköterska och söker tjänsten kan även assistans och andra sedvanliga tandsköterskeuppgifter bli aktuella.
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du är/har:
Utbildad steriltekniker eller tandsköterska med en godkänd utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 51-52.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
