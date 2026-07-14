Stensättare sökes
Prowork Göteborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-07-14
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Stensättare sökes - Göteborg
Just nu söker vi stensättare till spännande projekt i Göteborg!
Här söker vi dig med erfarenhet av anläggningsarbete eller stensättning inför kommande uppdrag där behov kan uppstå med kort varsel. Är du en noggrann och praktiskt lagd person som trivs med fysiskt arbete och att se resultat av det du gör? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Arbetet kan innebära stensättning, plattläggning, sättning av kantsten, enklare markarbeten, materialhantering och viss maskinkörning. Uppdragens omfattning och innehåll kan variera men kräver ofta att du arbetar utomhus och har en god förståelse för ritningar och nivåer.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av anläggningsarbete eller stensättning. Du är noggrann, ansvarstagande och har god fysik. Du trivs med praktiska arbetsuppgifter, kan arbeta självständigt men fungerar även bra i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och din förmåga att snabbt sätta dig in i nya uppgifter.B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
#prwrk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
416 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002925