Stenarbetare
Stenarbetare
2025-11-17
Arbetsuppgifter
Utföra slipning och bearbetning av urtag för diskhoar, spishällar och andra inskärningar.
Slipa och forma framkanter enligt kundspecifikation och kvalitetskrav.
Säkerställa hög precision och finish på samtliga stenarbeten.
Hantera och underhålla slip- och bearbetningsmaskiner.Profil
Erfarenhet av arbete med stenmaterial (t.ex. granit, marmor, komposit) är meriterande.
Grundläggande kunskap i mätteknik och ritningsläsning.
God förståelse för slip- och skärverktyg samt materialegenskaper.
Förmåga att arbeta noggrant, effektivt och med hög kvalitet.
Fysisk uthållighet och god arbetsmiljömedvetenhet.Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Strukturerad och ansvarstagande.
Samarbetsförmåga och god kommunikation med övriga teamet.
Tjänsten är på deltid med stor möjlighet till att gå över till heltid för rätt person.
Med lång erfarenhet inom stenleveranser är vi en självklar partner för alla dina byggprojekt. Tack vare vår anläggning i Stockholm kan vi erbjuda snabba leveranser och skräddarsydda lösningar som gör det enkelt för dig att förverkliga dina visioner. Vi arbetar med högkvalitativa material och sätter alltid kunden i fokus för att säkerställa att ditt projekt blir en framgång - oavsett storlek eller inriktning.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken, födde idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige Ersättning
