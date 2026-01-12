Statistiker med inriktning analys
Kriminalvården, Enheten för omvärld och analys / Matematikerjobb / Örebro Visa alla matematikerjobb i Örebro
2026-01-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för omvärld och analys i Örebro
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som statistiker på Kriminalvården arbetar du med att följa upp och analysera verksamheten. Du kommer i samarbete med verksamhetsexperter utveckla analysarbetet bland annat med hjälp av prognoser för att bidra med kunskap i och utanför organisationen. Andra uppgifter som ingår är att bidra i sektionens uppdrag med att ta fram och kvalitetssäkra uppföljningsunderlag, svara på frågor från interna och externa aktörer samt delta i uppdrag och projekt. En annan del i arbetet är att bedöma och analysera konsekvenser som förändringar i Kriminalvårdens uppdrag och regelverk kan innebära.
Placeringsort är på något av våra kontor (Norrköping, Malmö, Örebro eller Stockholm). Observera att tjänsten innebär tjänsteresor till huvudkontoret i Norrköping med regelbundenhet om du är placerad på annan ort (varje vecka).Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd och arbetar bra tillsammans med andra människor. Du är van vid att planera och organisera ditt arbete, och driver på för att få saker att hända. Vi ser även att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard i ditt arbete.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleexamen inom statistik eller annan motsvarande utbildning som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet inom statistisk analys som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av självständigt utredningsarbete
* Erfarenhet av att presentera statistiska underlag
* Erfarenhet av samarbete med andra yrkesgrupper
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
* Goda kunskaper i något statistikverktyg
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av prognosarbete
* Erfarenhet av arbete med och att driva utvecklingsfrågor
* Erfarenhet av arbete med registerdata
* Erfarenhet av statistiskt arbete inom offentlig verksamhet
* Kunskap i programmering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för omvärld och analys Kontakt
Sektionschef
Charlotta Fornander 072-7153960 Jobbnummer
9679881