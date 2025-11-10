Stationstekniker till sydöstra Skåne
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en initiativtagande och serviceinriktad stationstekniker till ett varierande jobb med ansvar för FRA:s lokala IT- och radiomiljö i sydöstra Skåne. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som stationstekniker hör du till en enhet inom avdelningen för teknik som har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system och sköter drift och underhåll av befintliga system.
I rollen som stationstekniker som blir du vår centrala tekniska resurs för drift, underhåll och vidareutveckling av våra anläggningar. Rollen är ett riktigt allt-i-allo med många varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med system inom områdena el, radio och IT, enklare mekanik, fastighetsservice, godshantering samt vara delaktig i olika projekt. Du kombinerar kunskap inom el- och radiosystem, IT-infrastruktur samt mekanik, och är vår tillsammans med dina kollegor kontaktperson mot externa leverantörer. I rollen har du också många interna kontakter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är framförallt att:
Ansvara för underhåll och installation av hård- och mjukvara
Arbeta med installation av radio/telekommunikation, IT & mätteknik
Arbeta i, och implementera, flera olika system
Inrikes resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Utbildning med teknisk inriktning, alternativt förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av läsning och tolkning av el- och blockscheman samt felsökning av elektronik
Erfarenhet av arbete med mätteknik
Bred teknisk kompetens
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap inom radio- och antennteknik
Kunskaper inom Linux och Windows
Erfarenhet av felsökning av IT-system, alternativt ett starkt intresse av att lära dig mer inom området
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Initiativtagande - Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Uthållig - Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat är uppnådda.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i sydöstra Skåne. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 44 73. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-12-07
Referensnummer 2025FRA1926-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
