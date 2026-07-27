Biträdande vårdenhetschef till läkargruppen Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri / Sjukvårdschefsjobb / Gävle Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gävle
2026-07-27
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Familjehälsa, barn- och ungdomshabilitering (BUH) och barnpsykiatri (BUP) i Region Gävleborg utgör tillsammans ett länsövergripande verksamhetsområde, med totalt cirka 350 medarbetare. Vi har verksamhet i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Vår målgrupp är barn och unga med medelsvår till svår psykisk ohälsa upp till 17 år. Läkarna på BUP och BUH bildar tillsammans en enhet med gemensam chef. Vi har gemensamt uppdrag att ansvara med medicinska delar gällande vård, vårdutveckling, prioriteringar och gör det i samarbete med enhetschefer och vårdutvecklare.
Läkarna arbetar på flera orter och har ett gott samarbete. Vi tjänstgör i huvudsak dagtid vardagar samt beredskap helg dagtid. Vi har drygt 16 specialisttjänster och för närvarande åtta ST-tjänster. Vi har gemensamma APT, ST-utbildningsuppdrag, deltar i utvecklingsarbeten och genomför regelbundet gemensamma utvecklingsdagar. Hos oss är det en god, kollegial kultur med turtagning och prestigelöshet.
Vi söker nu en biträdande vårdenhetschef som tillsammans med oss vill bidra med kunskap och engagemang, för att fortsätta driva utvecklingen av vården för barn- och unga med psykisk ohälsa i Region Gävleborg - för framtiden. Placeringsort för tjänsten kan vara Gävle eller Hudiksvall.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande vårdenhetschef har du ett nära samarbete med vårdenhetscheferna för BUP och BUH, tillsammans med övriga kollegor på enheterna arbetar ni utifrån ett helhetsperspektiv. Tjänsten är på heltid, med fördelning 50% som chef och 50% kliniskt, du kommer att ha personalansvar för utbildningsläkarna. Rollen är operativ och verksamhetsnära, där du finns nära medarbetarna och är en närvarande, flexibel och lösningsorienterad ledare.
Du är direkt underställd vårdenhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, vilket innebär ett spännande arbete, där du är engagerad i hela verksamhetsområdets resultat och utveckling.
Som biträdande vårdenhetschef kommer du bland annat att
• tillsammans med medarbetarna aktivt arbeta med utveckling och följa upp verksamhetens mål
• ha ett tätt samarbete med vårdenhetschef kring schemaläggning
• integrera verksamhetsmål rörande ST-läkarna, såsom utbildningsmål, produktion, kollegialitet och yrkesmässig mognad i samarbete med lokal studierektor och enhetschef
• förvalta förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, genom dialog, teamarbete och delaktighet
• skapa goda förutsättningar för intern och extern samverkan
• driva utvecklingsarbetet framåt, där du som chef bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar och en god arbetsmiljö.
• ha individuellt anpassad klinisk tjänstgöring.
Hos oss får du
• ett meningsfullt arbete i ett spännande utvecklingsskede för att möta dagens och morgondagens vårdbehov på bästa sätt
• goda möjligheter att utvecklas i ditt eget chef-/ledarskap
• goda förutsättningar för samverkan genom etablerade strukturer och regelbundna nätverksträffar som bidrar till ett sammanhållet stöd för barn och unga.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete och som har ett genuint engagemang för psykisk ohälsa hos ungdomar. Du är självständig och drivande och har förmåga att vara en trygg och närvarande ledare, både på plats och på distans. I rollen leder du i första hand utbildningsläkarna som är geografiskt utspridda, vilket ställer krav på ett lyhört och tillgängligt distansledarskap.
Du tar initiativ, driver förändring och anpassar dig när förutsättningar skiftar. Du arbetar strukturerat och metodiskt och har lätt för att planera, organisera och fullfölja processer, oavsett om det gäller årsplanering, förbättringsarbete eller den dagliga styrningen. Du kan vara specialist i barn-och ungdomspsykiatri, men även näraliggande specialiteter såsom andra psykiatrigrenar eller allmänmedicin kan fungera.
Vidare är du kommunikativ och har god samarbetsförmåga samt skapar förutsättningar för dialog och delaktighet både i det operativa arbetet och i våra gemensamma forum. Genom ditt engagemang och ditt positiva förhållningssätt bidrar du till en kultur som präglas av utveckling, trygghet och framåtrörelse.
För tjänsten krävs
• specialistläkarkompetens inom psykiatrisk gren eller allmänläkarspecialitet
• intresse för ledarskap
Har du tidigare arbetslivserfarenhet från barnpsykiatri och/eller arbete med barn och ungdomar är det meriterande.
Då denna anställning innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, krävs godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister. Det sker i samband med anställningsförfarandet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
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802 53 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Kontakt
Katarina Forsell, Ledarna katarina.forsell@regiongavleborg.se 0735354746 Jobbnummer
10012150