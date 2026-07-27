Informationssäkerhets- och dataskyddspecialist, Skånes universitetssjukhus
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Bibliotekariejobb / Lund Visa alla bibliotekariejobb i Lund
2026-07-27
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Har du erfarenhet att arbeta med informationssäkerhet- och dataskyddsfrågor? Har du viljan att delta i utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvården? Då kan det här jobbet vara något för dig! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.
Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Sus har i uppdrag att vara Region Skånes universitetssjukhus med ett särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad vård. Här finns världsledande forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet. Vi undervisar och handleder studenter, som ju är våra framtida medarbetare. På Sus vill vi att du möts av medarbetare som ser sin del i helheten och vars kompetens och vilja att utvecklas skapar det ledande universitetssjukhuset.
Tjänsten är placerad i förvaltningsledningens stab som arbetar strategiskt och förvaltningsövergripande mot hela förvaltning Sus. Inom avdelningen hanteras bland annat informationsstyrning, arkivhantering, informationssäkerhet- och dataskyddsfrågor, juridiska frågor, verksamhetsplanering- och uppföljning samt förvaltningsövergripande ärendehantering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
I rollen informationssäkerhets- och dataskyddsspecialist för Skånes universitetssjukhus arbetar du med att utveckla, samordna och följa upp informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet. Du är en del av sjukhusets dataskydds- och informationssäkerhetsfunktion som förutom aktuell tjänst för närvarande består av en dataskyddssamordnare och två informationssäkerhetsspecialister. I rollen ingår bland annat att informera, utbilda och ge råd, utgöra första kontaktpunkt vid informationssäkerhetsincidenter eller personuppgiftsincidenter inom förvaltningen och stödja verksamheten inom området informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet utgår från regionala riktlinjer.
Du biträder Sus i olika frågor som rör informationssäkerhet, dataskydd och informationshantering, exempelvis vid utveckling av våra interna processer och i arbetet med digital utveckling inom hälso- och sjukvården. Vidare medverkar du i genomförandet av informationsklassificeringar, riskanalyser och konsekvensbedömningar (DPIA) samt stöttar förvaltningsledning och verksamheterna med rådgivning kring relevanta frågeställningar inom ditt område. Utöver detta arbetar du med utbildning till de olika verksamheterna inom sjukhuset.
I ditt arbete samverkar du med funktioner och enheter inom förvaltningen och inom övriga Region Skåne som arbetar strategiskt med frågor som informationssäkerhet, dataskydd, informationshantering, säkerhet, beredskap, patientsäkerhet, digitalisering och e-hälsa.
Tjänsten har grundplacering i Lund, men många möten och aktiviteter äger rum i Malmö och du förväntas vara på bägge orterna.Kvalifikationer
Du som söker har relevant akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis informationssäkerhet, systemvetenskap, arkiv- och informationsvetenskap eller juridik, alternativt dokumenterad erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med informationssäkerhet baserat på gällande metoder och ramverk som exempelvis ISO 27001. Du har kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan nationell lagstiftning som påverkar behandlingen av personuppgifter.
Vi ser gärna att du har en god förståelse för riskhantering ur ett informations- och IT-säkerhetsperspektiv. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att medverka i processer eller förbättringsarbeten kopplad till digitalisering. Annat vi anser vara meriterande är erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och kunskap om den lagstiftning som styr en offentlig myndighet, särskilt offentlighets- och sekretesslagen.
För att trivas hos oss är du strukturerad med en förmåga att driva uppgifter självständigt. Vi sätter mycket stort värde på förmåga att skapa kontakter, engagemang och delaktighet och att du har god samarbetsförmåga. Du har en god kommunikationsförmåga och har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift. Uppdraget innebär bred samverkan med olika funktioner och verksamheter där en problemlösande och serviceinriktad attityd behövs. Du har förmåga att tänka övergripande och strategiskt samt kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Elisabet Aidemark, Avdelningschef Elisabet.Aidemark@skane.se 046171721 Jobbnummer
10012169