Senior projektledare inom digital utveckling till vård och omsorg
Västerås kommun / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-07-27
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Socialtjänsten står inför en omfattande digital utvecklingsresa där moderna verksamhetsstöd är en viktig förutsättning för att möta framtidens behov. Införandet av ett nytt verksamhetssystem är ett strategiskt initiativ som ska bidra till ökad kvalitet, effektivitet och användarvänlighet för både medarbetare och invånare. Tillsammans med verksamhetsrepresentanter, specialister och leverantörer kommer du att bidra till att skapa långsiktigt hållbara lösningar som stärker socialtjänstens uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Du ansvarar för komplexa projekt från planering till genomförande och införande, med ansvar för att projektets mål, tidplan, budget och kvalitet uppnås. Du har en central roll i att skapa engagemang och delaktighet och ansvarar för att projekten drivs framåt på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Som första projekt kommer du ha ansvar för upphandling, transition och införande av ett nytt verksamhetssystem som ska stödja och utveckla socialtjänstens verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Du driver och håller samman hela upphandlingsprocessen, leder övergången till det nya systemet och säkerställer att verksamhetens behov tas tillvara genom hela förändringsresan.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhet, IT, leverantörer och andra intressenter samt ansvar för att hantera risker, följa upp projektets framdrift och leda förändrings- och införandeinsatser. Du tar fram och förvaltar projekt- och genomförandeplaner samt säkerställa att aktiviteter och leveranser är tydligt definierade. Allt för att säkerställa att verksamhetens behov, processer och arbetssätt integreras i införandet. Det ingår även att samordna och hålla i utbildnings-, informations- och förändringsinsatser för chefer, medarbetare och andra berörda intressenter.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk eller eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, vård- och omsorg, samhällsvetenskap, offentlig förvaltning eller projektledning. Vi vill att du har god erfarenhet av att lett förändrings- eller digitaliseringsprojekt i komplexa verksamheter. Du har erfarenhet av upphandling, projektmetodik och verksamhetsutveckling och vana att samordna flera intressenter och leda tvärfunktionella projektgrupper. Din förmåga att utrycka dig väl på svenska i både tal och skrift är en förutsättning för att kunna hantera ansvaret. Det är meriterande om du har gått utbildning inom ledarskap eller har erfarenhet från offentlig sektor eller verksamhetssystem inom välfärdsområdet.
Du trivs i komplexa projektmiljöer där många intressenter och perspektiv behöver samordnas. Som ledare är du strukturerad, mål- och lösningsorienterad och kan prioritera och fatta beslut. Ditt prestigelösa förhållningssätt gör att du är skicklig på att kommunicera, hålla ihop helheten samtidigt som du hanterar detaljer och beroenden på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
Du blir en del av vår projektverksamhet och när ditt huvudsakliga projekt är klart så kommer du få leda andra spännande projekt. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vår enhet heter Digital utveckling och du kommer till en arbetsgrupp med hög ambitionsnivå, bred kompetens och fint arbetsklimat. Tillsammans arbetar vi för en bra leverans till verksamheterna. Enheten arbetar med välfärdsteknologi, systemförvaltning och projektledning. Vi arbetar övergripande för alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Enheten består av 17 medarbetare som är projektledare, objektledare, objektspecialister, IKT-strateg och utvecklingsledare.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Bifoga gärna ditt utbildningsintyg med din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Under sommaren så kan du kontakta oss enligt följande:
Therese Söderberg, Rekryterare: 13 augusti och framåt (se kontaktuppgifter)
Anne Almqvist, Rekryterande chef: 17 augusti och framåt (se kontakuppgifter)
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
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721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Anne Almqvist anne.almqvist@vasteras.se +4621390185 Jobbnummer
10012155