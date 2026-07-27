Familjebehandlare till Familjeresurs
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-07-27
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Familjeresurs är socialtjänstens öppenvård inom familjebehandling i Varbergs kommun. Vi arbetar med barn, ungdomar och familjer i förändringsprocesser där målet är att stärka familjens egna resurser och skapa hållbara lösningar tillsammans. Våra insatser sker på uppdrag av socialtjänstens myndighetsavdelning och från hösten 2026 även genom serviceingång, insatser utan biståndsbedömning (IUB), riktat direkt till kommuninvånarna.
Nu söker vi ytterligare två familjebehandlare då vi utvecklar verksamheten inför den nya socialtjänstlagen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare möter du barn, ungdomar och familjer i olika livssituationer och arbetar aktivt för att skapa trygghet, förändring och utveckling. En viktig del av arbetet är att bygga förtroendefulla relationer och hålla samtal med barn och unga där deras perspektiv, behov och rättigheter står i centrum.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och samverkar med andra professioner och aktörer runt familjen. Arbetet sker i våra lokaler, i familjernas hem och på andra arenor där familjen befinner sig.
På Familjeresurs anpassar vi våra metoder och arbetssätt utifrån varje familjs unika behov. Barnperspektivet genomsyrar hela verksamheten och vi lägger stor vikt vid ett respektfullt, tydligt och professionellt bemötande.
Du har förmåga att skapa förtroende och möta människor med respekt, tydlighet och engagemang. Du är flexibel, ansvarstagande och kan arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete med kollegor. Vi ser också att du har god förmåga till reflektion kring din professionella roll och ditt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är socionom eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har aktuell och relevant erfarenhet av familjebehandling och psykosocialt förändringsarbete
• har erfarenhet av att möta och samtala med barn och ungdomar
• är trygg i att arbeta utifrån ett systemteoretiskt och familjeorienterat synsätt
• har god kunskap om socialtjänstens uppdrag och aktuell lagstiftning
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• behandlingsarbete i öppenvård med särskilt fokus på samtal med barn och unga.
• samverkan med skola, BUP eller andra myndigheter
• strukturerade samtalsmetoder och förändringsarbete
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-30 .
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
Viss kvälls samt helgtjänstgöring kan förekomma
B-körkort krävs
Belastningsregister kommer att begäras innan anställning
Intervjuer planeras att genomföras tisdag 25/8 samt fredag förmiddag 28/8
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Familjeresurs i Varbergs
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jonas Collin jonas.collin@varberg.se +46733842643 Jobbnummer
10012158