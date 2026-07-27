Vikarierande underläkare till kvinnosjukvård
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-07-27
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, Hudiksvall
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Kvinnosjukvården i Gävleborg är uppdelad på två orter, Gävle och Hudiksvall. Förlossningsenheten i Gävle har cirka 1500-2000 förlossningar per år samt obstetrisk öppenvårdsverksamhet med ultraljud. Gynekologin är idag till största delen öppenvårdsverksamhet med bland annat abortmottagning, uro/gynekologi, fertilitetsbehandlingar, allmän gynekologi och gynonkologi. Operationsverksamhet pågår både på centraloperation, dagkirurgi och mottagningsoperation. BB/gyn- avdelningen har 18 vårdplatser. På kvinnosjukvården i Gävle jobbar 38 läkare, varav tio är ST-läkare. Vi arbetar aktivt för att utbilda våra egna specialister och har ett jämnt flöde av nyfärdiga specialister.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss arbetar du både på gynekologisk mottagning och vårdavdelning. Du blir en del av en trygg och engagerad arbetsgrupp där det alltid finns stöd och möjlighet att rådfråga erfarna kollegor.
I rollen ingår bland annat att
• ansvara för in- och utskrivning av patienter
• delta i rondarbete och medicinska bedömningar
• utföra somatiska undersökningar
• dokumentera och delta i konsultationer
• genomföra läkemedelsgenomgångar
• arbeta på gynekologisk mottagning med undersökningar, ultraljud och bedömningar med stöd av bakjour
• delta i helgjour dagtid vid behov.
Hos oss får du
• arbeta i en trygg och stödjande arbetsmiljö
• en god utbildningsmiljö med avsatt tid för handledning
• möjlighet att utvecklas inom gynekologi och kvinnosjukvård
• stöd från erfarna kollegor och bakjour i det dagliga arbetet.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett som har ett stort intresse för obstetrik och gynekologi, är ansvarstagande, flexibel och kommunikativ och som gillar att samarbeta med andra.
I rollen som underläkare ska du ha
• svensk läkarlegitimation, vilken vi ber dig bifoga i din ansökan
• goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom svensk sjukvård särskilt inom obstetrik och gynekologi. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 till och med 2027-04-30.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
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801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kvinnosjukvård Kontakt
Hanna Normann, vårdenhetschef läkare hanna.normann@regiongavleborg.se 026-15 57 11 Jobbnummer
10012157