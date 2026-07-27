Specialistundersköterskor/undersköterskor till Strömsborg
Arboga kommun, Strömsborg / Undersköterskejobb / Arboga Visa alla undersköterskejobb i Arboga
2026-07-27
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er).
Vill du arbeta nära människor och bidra till trygghet, delaktighet och god omsorg i vardagen? På Strömsborg söker vi nu två specialistundersköterskor eller erfarna undersköterskor som vill vara en del av vår verksamhet och bidra till vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där omsorgen om de boende står i centrum och där olika yrkesroller bidrar med sin kompetens i det gemensamma arbetet. Du får bidra till en trygg och meningsfull vardag, samtidigt som du är med i ett utvecklingsarbete där kvalitet, omtanke och lärande är viktiga delar
Om Strömsborg
Strömsborg ligger centralt i Arboga och består av sex avdelningar med totalt 42 boendeplatser. Två av våra avdelningar har inriktning mot kognitiv svikt. I verksamheten ingår även Dagverksamheten Triangeln, som tar emot gäster måndag–fredag och erbjuder stöd till anhöriga i hemmet.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi arbetar med att stärka specialistundersköterskans roll, utveckla det multiprofessionella teamarbetet och skapa moderna och hållbara arbetssätt. Patientsäkerhet, kvalitet och lärande i vardagen är viktiga delar i vårt arbete framåt. Vi söker dig som trivs i en verksamhet där vi utvecklas tillsammans och där förändring ses som en möjlighet att skapa ännu bättre förutsättningar för både boende och medarbetare.
Din roll hos oss
Som specialistundersköterska får du en viktig roll i verksamhetens utveckling. Du bidrar med din specialistkompetens och är delaktig i kvalitets- och förbättringsarbete. Du fungerar som stöd till kollegor och ledning, samtidigt som du också deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Som undersköterska arbetar du nära våra boende och bidrar till en trygg, meningsfull och aktiv vardag. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, aktiviteter, promenader, läkemedelshantering och vardagliga sysslor utifrån den enskildes behov.
Oavsett roll arbetar du tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kollegor i omvårdnadsteamet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för god omsorg, hög kvalitet och bästa möjliga livskvalitet för våra boende.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och deras hälsa. Du är trygg i ditt uppdrag, har ett gott bemötande och arbetar med fokus på den enskildes behov. Du har lätt för att samarbeta och ser värdet av att arbeta tillsammans i team.
Du är nyfiken, engagerad och vill bidra till utveckling i verksamheten. Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa dig efter situationer och behov som uppstår i vardagen. För att trivas hos oss tror vi också att du har en positiv grundsyn och en vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
specialistundersköterska med inriktning demens eller psykiatri, eller
undersköterska med erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, demensvård eller psykiatri
Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du behöver också kunna använda digitala arbetssätt och IT-hjälpmedel, till exempel dator, mobiltelefon och verksamhetssystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tillsvidareanställning som undersköterska behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ännu inte har ansökt om bevis rekommenderar vi att du gör det i god tid via Socialstyrelsens webbplats.
Alla som erbjuds anställning hos oss behöver också kunna visa utdrag ur misstanke- och belastningsregistret för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Du beställer själv utdraget via Polisens webbplats.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
systematiskt BPSD-arbete och hantering av BPSD-registret
registrering i Senior alert
arbete i system som Lifecare, TES, eCare, SignIt eller Alfa
kvalitets- och förbättringsarbete inom vård och omsorgAnställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 75-100%. Arbetstid dag, kväll och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Innan du erbjuds anställning behöver du visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna utdraget i samband med din ansökan alternativt om du blir kallad på intervju. Utdrag beställs från Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/) Ersättning
Månadslön och individuell lönesättning tillämpas
Välkommen med din ansökan
Vill du arbeta i en verksamhet där du får bidra med både kompetens, engagemang och omtanke? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga Kommun
(org.nr 212000-2122)
Box 87 (visa karta
)
732 21 ARBOGA Arbetsplats
Arboga kommun, Strömsborg Kontakt
Tf. Arbetsledare
Annelie Reinholdsson +4658987484 Jobbnummer
10012166