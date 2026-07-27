Utvecklingsledare anhörigstöd till Hälsofrämjandeenheten
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2026-07-27
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Din arbetsplats
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun. Sektorn är indelad i fem verksamhetsområden: Vård o omsorg, Funktionsstöd, Hälsa och bistånd, Integration och arbetsmarknad, Barn och familj. Gemensamt för sektorn finns en administrativ enhet och en utvecklings- och uppföljningsenhet.
Vi söker en utvecklingsledare för utveckling av vårt stöd till anhöriga. Utvecklingsarbetet är en del av socialtjänstens arbete för hur anhörigperspektivet ska beaktas utifrån omställning till nya Socialtjänstlagen och skärpta lagkrav för att ge stöd och avlösning till anhöriga, både vuxna och barn.
Tjänsten är placerad i den Hälsofrämjande enheten som är organiserad i verksamhetsområdet Hälsa och bistånd. Enhetens uppdrag är att erbjuda förebyggande insatser med syfte att målgruppen ska stärka sin hälsa och bibehålla sin självständighet. Genomförandet sker genom insatser utan behovsprövning såsom öppna seniorträffar, gruppaktiviteter, rådgivande insatser samt stöd i grupp. Enheten har samverkan med olika aktörer både internt och externt såsom med föreningar, samfund, studieförbund mm.
Inom enheten arbetar nio medarbetare med uppdrag som fritidsassistent, anhörigkonsulent, fixare, hälsolots, projektledare och enhetschef. Till stöd för verksamhetens aktiviteter finns ett stort antal frivilliga med volontäruppdrag.
Du arbetar nära enhetschef för hälsofrämjande enheten med socialtjänstens ledning som styrgrupp.
Ditt uppdrag
Vill du vara med att utveckla stödet till anhöriga i Härryda kommun? Uppdraget är att leda, samordna och utveckla i enlighet med beslutad riktlinje för anhörigstöd. Målet är att etablera ett strukturerat och behovsbaserat arbetssätt för anhörigperspektivet inom socialtjänsten alla verksamheter.
Uppdraget omfattar att stödja verksamheterna i att omsätta riktlinjen i praktiken samt bidra till ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.
Syftet med uppdraget är att säkerställa att anhörigperspektivet integreras i socialtjänstens verksamheter samt att anhöriga uppmärksammas och vid behov ges stöd i enlighet med riktlinjen.
Uppdraget sker genom att:
• leda och samordna utvecklingsarbetet utifrån riktlinje för anhörigstöd inom socialtjänsten
• genom dialog med verksamheter stödja identifiering av behov och utvecklingsområden
• stödja framtagande av nulägesanalyser och handlingsplaner
• bidra med kunskapsunderlag, metoder och omvärldsbevakning
• följa upp arbetet och sammanställa resultat på övergripande nivå
Det här krävs för tjänsten
Du har erfarenhet av att driva kvalificerat utvecklingsarbete
Erfarenhet av projekt- eller processledning
Du har adekvat högskoleutbildning med inriktning mot socialtarbete, folkhälsa eller motsvarande
Du är insatt i socialtjänstens arbets- och beslutsprocesser
Du har kunskap om socialtjänstens olika verksamhetsområden
Det är meriterande med kunskap inom anhörigperspektivet
Det är meriterande med chefserfarenhet
Det är meriterande med kunskap om metoder för datainsamling, ex fokusgrupper, tjänstedesign
Du ska kunna analysera material och data.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du har väl utvecklad förmåga att samarbete med andra aktörer så väl inom kommunen som med externa aktörer
Du kan ta eget ansvar och initiativ för dina arbetsuppgifter
Du tycker det är roligt att driva och leda förbättringsarbete
Du är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt och organisera och planera ditt arbete väl.
Du förmåga att vara flexibel.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Du arbetar i en stabil arbetsgrupp tillsammans med kunniga och erfarna kollegor med gott kollegialt samarbete.
Din enhetschef är lättillgänglig med ett tillitsbaserat ledarskap där du och arbetsgruppen har stor delaktighet och insyn i enhetens uppdrag, mål och utveckling.
Du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete med eget ansvar och möjlighet att själv planera ditt arbete.
Som anställd har du tillgång till ett generöst friskvårdsbidrag.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Enhetschef
Lars-Göran Lind lars-goran.lind@harryda.se +46317246171 Jobbnummer
10012148