Stationsbiträde

Vi i Kalmar AB / Kassapersonalsjobb / Kalmar
2026-02-01


Nu söker vi extrapersonal som kan arbeta varierande tider.
Älskar du service och mat?
I våra butiker får du en avgörande roll i att säkra våra kundlöften, därför benämns din roll som Kundlöftesvärd.
Kvalifkationer: Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus så att kunden alltid känner sig välkommen.
Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål. Att du har erfarenhet inom liknande tjänster värderas högt.
Ett intresse för mat och kaffe likaså!
Erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@viikalmar.se

Arbetsgivare
Vi i Kalmar AB (org.nr 559460-7094), https://ploq.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715987

