Starta eget: bli franchisetagare i Delagott
Delagott Real Estate AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-30
Funderar du på att starta eget inom fastighetsförvaltning? Eller har du redan ett fastighetsnära företag men vill skala snabbare? Delagott söker drivna franchisetagare som vill bygga lönsamma förvaltningsportföljer tillsammans med oss.
Vad vi erbjuder
* Ett färdigt franchisekoncept med etablerade rutiner och marknadsstöd.
* Central hantering av ekonomisk förvaltning, du kan fokusera på kundrelationer och teknisk förvaltning.
* Verktyg, mallar och utbildning (underhållsplaner producerade i egen regi, digitala arbetsverktyg).
* Affärsmodell med återkommande intäkter och god skalbarhet - möjlighet att växa både lönsamt och hållbart.
* Ett nätverk av kollegor och lokalt stöd i ditt distrikt.
Vi söker dig som
Du gillar att arbeta med människor och fastigheter, är entreprenöriell och vill bygga en egen förvaltningsstock med hög kvalitet och god lönsamhet. Du är operativt driven, har affärssinne och vill växa tillsammans med ett beprövat koncept.
Meriterande kompetenser
* Minst 3 års erfarenhet på senior nivå inom fastighetsutveckling eller bygg/konsult.
* Erfarenhet av energieffektiviseringsarbete.
* Erfarenhet av fastighetsbesiktningar och underhållsplanering.
* Kunskap i entreprenadjuridik eller erfarenhet av projektledning.
* Tidigare framgångsrik egen verksamhet eller relevant branschnätverk.
Intresserad?
Skicka en kort intresseanmälan eller frågor till Delagotts VD:Mats.frosteman@delagott.se
| 0733-182 800
Märk mailet: "Franchise - Intresse".
Delagott är en franchisegivare inom fastighetsförvaltning (bostadsrätter, kommersiella fastigheter och parkeringshus) med huvudkontor i centrala Stockholm och verksamhet över hela Sverige. Vi arbetar nära våra franchisetagare för att höja både kvaliteten och värdet i de fastigheter vi förvaltar - med fokus på långsiktig utveckling, kostnadseffektivitet och energieffektivisering.
Snabbfakta
• 21 distrikt i Sverige
• Omsätter cirka 100 MSEK
• ~100 engagerade medarbetare
• Höga kundbetyg på Reco Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delagott Real Estate AB
(org.nr 556792-5200), http://www.delagott.se Arbetsplats
Delagott Förvaltning Kontakt
BRF Manager
Johannes Frosteman johannes.frosteman@delagott.se +46 70 022 03 26 Jobbnummer
9534019