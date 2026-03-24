Starta din karriär inom IT-support | Stockholm | Experis
2026-03-24
Sugen på att ta nästa steg och börja jobba med något du verkligen brinner för? Oavsett om du är ny i IT-världen eller redo för nya utmaningar, söker vi dig som har teknikintresse, vilja att utvecklas och en naturlig förmåga att hitta smarta lösningar. Hos oss får du växa, lära dig nytt och använda din problemlösningsförmåga där den verkligen gör skillnad!
Arbetsbeskrivning
Med datorn i högsta hugg och en brinnande motivation för problemlösning, ger vi dig verktygen du behöver för att kunna erbjuda våra kunder utmärkt teknisk support i alla lägen.
Experis lägger stor vikt i individens egna chans till utveckling och möjlighet att påverka sin resa genom arbetslivet. Som konsult hos oss kommer ditt arbete leda till framsteg och expansion av så väl din IT-kompetens som personliga utveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Ta emot och hantera ärenden via telefon, chatt och mail - du är den som möter användaren först och guidar dem vidare med trygghet och tydlighet.
* Göra vardagen enklare för användarna genom att lösa deras tekniska problem på ett snabbt, pedagogiskt och serviceinriktat sätt.
* Felsöka i flera teknikområden, exempelvis nätverk, operativsystem, informationssäkerhet, kringutrustning och olika teknikmiljöer - perfekt för dig som vill bredda din kompetens.
* Prioritera, följa upp och dokumentera ärenden så att varje problem hanteras på ett strukturerat sätt och verksamheten rullar som den ska.
* Lära dig nya system, metoder och tekniker löpande i rollen - här får du växa i en miljö där utveckling är en naturlig del av jobbet.
Utvecklas i en stabil och lärorik IT-miljö!
Vi ser gärna att du har:
* Gymnasial relevant utbildning
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
* Placeringsort: Stockholm.
* Omfattning: Heltid.
Vill du ta nästa steg i din IT-karriär? Välkommen till Experis!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "b7bfc982-7575-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9815348