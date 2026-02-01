Starta din IT-karriär hos oss - sök till vårt instegsprogram!
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Arboga Visa alla supportteknikerjobb i Arboga
2026-02-01
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Skinnskatteberg
, Nora
eller i hela Sverige
Är du genuint intresserad av IT och dessutom nyfiken på Försvarsmakten? Sök i så fall till vårt program Insteg IT - ditt första steg till en karriär inom vår IT-verksamhet.
Om Insteg IT
Insteg IT är ett ettårigt instegsprogram inom Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) som varvar teori och praktik. Syftet med programmet är att bygga upp din IT-kompetens, därför får du en individuellt upprättad onboardingplan med målet att anställas tillsvidare efter genomfört Instegsprogram. Under hela perioden har du en egen mentor till stöd.
De första veckorna introduceras du till Försvarsmakten och därefter jobbar du i ca tre månader i första linjens servicedesk på vår IT-Stödavdelning som en del i din introduktionsutbildning. Där lärs du upp i våra system och får möta våra användare med deras IT-relaterade problem för att skapa en uppfattning om bredden av våra IT-miljöer. Resterande tid arbetar du i verksamhet kopplat till din individuella utvecklingsplan på någon av FMTIS verksamhetsorter i Sverige. Där får du praktisk kunskap inom olika områden, exempelvis arbeta med systemen, hårdvara eller inom något av våra andra verksamhetsområden. Din förståelse om verksamheten ökar och du får ett kontaktnät till övriga förbandet.
Du kommer att få en rolig och händelserik tid där du får bekanta dig med våra system och plattformar, vår värdegrund samt kulturen vi eftersträvar.
Vill du läsa mer om programmet och få möta en av våra tidigare deltagare följ länken Försvarsmaktens utbildning Insteg IT - Försvarsmakten
Nedan finns en samling länkar som du kan ta del av för att fördjupa dig inom såväl Instegsprogrammet som FMTIS.
Hörbarhet Femma:
Avsnitt 8 - Lär känna framgångssagan Insteg IT - Hörbarhet Femma | Podcast on Spotify
Jobcast:
Försvarsmakten * FMTIS * Servicedesk - Jobcast | Podcast on Spotify
SVT:
Datorspelande Viktor är nyanställd på Försvarsmakten: "Vill göra skillnad" | SVT Nyheter Publiceringsdatum2026-02-01Om företaget
IT-Stödavdelningen ansvarar för att hantera felanmälningar, IT-beställningar och ger stöd till Försvarsmaktens användare i Sverige och utomlands. Vi är en avdelning som ständigt kompetenshöjer oss genom vidareutbildningar och arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel. Vi tror nämligen att man kan göra fantastiska saker tillsammans när man trivs och mår bra på sin arbetsplats. Hos oss möts du av vänliga och engagerade kollegor där vårt värdegrundsarbete styrs av ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar. Friskvård är en naturlig del av vår vardag och du får träna 3 timmar i veckan på arbetstid med tillgång till gym, simhall och andra träningsanläggningar.
KRAV
Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning
• God datorvana och ett stort intresse för IT
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
• Svenskt B-körkort för manuellt växlad bil.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för, och tycker att det är roligt, att samarbeta med andra och som tycker att det är en självklarhet att bemöta människor på ett bra sätt. Du har också en god förmåga att ta eget ansvar och självständigt prioritera och planera ditt arbete. Du har dessutom en stark vilja och ambition att starta eller utveckla din IT-karriär.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning med inriktning IT
• Erfarenhet av IT-relaterat arbete
• Erfarenhet inom installation/drift/underhåll/felsökning inom IT området.
Förbandets behov av kompetens styr urvalet i rekryteringen.
Upplysningar om programmet
Kontakta FMTIS-Insteg-It@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00Övrig information
Anställningsform: Särskild visstidsanställning om 1 år med god möjlighet till vidare anställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arboga. Vid behov kan Försvarsmakten förmedla kontakt för att hitta en bostad.
Tillträde: September 2026
Vi kommer att använda oss av tester i den här rekryteringen.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 Februari 2026. I den här rekryteringen använder vi oss av urvalsfrågor och du behöver därför inte bifoga ett personligt brev (du kommer i ansökan att bli ombedd att bifoga ett personligt brev, bifoga istället din CV igen). Vi brukar glädjande nog få väldigt många ansökningar till vårt instegsprogram så för att kunna bedöma alla ansökningar likvärdigt och rättvist ber vi dig skicka in din CV på svenska samt svara utförligt på våra urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715746