Ställföreträdande enhetschef
2025-09-25
Är du en lagspelare? Leder du med hjärtat och är du genuint intresserad av att få dina medarbetare att nå sin fulla potential? Är du beredd att ta konstruktiva diskussioner? Då kan du vara den vi söker!
Om enheten
Vi arbetar ständigt för att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi tror att man kan göra fantastiska saker tillsammans när alla trivs och mår bra på sin arbetsplats. På Driftenheten möts du av vänliga och engagerade kollegor där vårt värdegrundsarbete styrs av ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar. Det är hit vi nu söker vår ställföreträdande enhetschef 2.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som ställföreträdande enhetschef kommer du att ingå i enhetens chefsgrupp tillsammans med vår enhetschef, ställföreträdande enhetschef 1, stabschefen, senior projektledare och vår enhetshandläggare. Du kommer att överta ledningen av enheten på order eller vid frånvaro av enhetschef och den andra ställföreträdande enhetschefen. I tjänsten kommer dock inget personalansvar att ingå. Som ställföreträdande enhetschef 2 kommer du att i huvudsak att ansvara för enhetens operativa genomförande med fokus på produktion.
Du kommer bland annat även att:
• Förbereda och genomföra enhetens operativa rapporteringar, så som ledningscentralsgenomgångar och Commander Update Brief (CUB)
• Representera Driftenheten vid huvuddelen av förbandets stabsberedningar samt vid genomförandeledningsmöten
KRAV
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom ledarskap, alternativt motsvarande inriktning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig aktuell ledarskapserfarenhet
• B-körkort för manuell bil
Formulerar dig även väl i både tal och skrift på så väl svenska som engelska

Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, positiv och strukturerad. Du har god administrativ förmåga och lätt för att kommunicera, leda samt driva möten och arbeten. Du kommer att behöva ett brett kontaktnät inom Försvarsmakten samt ha god förmåga att kommunicera med enhetens militära och civila specialister. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete som officer inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Utfört utlandstjänstgöring på chefsbefattning
• Tidigare erfarenhet från att arbeta i en verksamhet som ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Om arbetsgivaren
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt och vi erbjuder många karriärmöjligheter. Försvarsmakten erbjuder dig bland annat mer semester än de flesta andra arbetsgivare, goda möjligheter till utveckling och 3h träning/vecka på arbetstid.
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda -dygnet runt, året om.
Förbandet FMTIS har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands.
Driftenheten är en av tolv enheter inom FMTIS och ansvarar för att utöva funktionen som Försvarsmaktens driftoperatör, övervaka och hantera problem och incidenter samt utföra underhålls- och fjärravhjälpande åtgärder i Försvarsmaktens IT- och telekommunikationssystem. Driftenheten har ca 350 anställda fördelade på 8 avdelningar.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Örebro eller Arboga.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Fredrik Maxén
Sabina Packalén
Båda nås via växeln: 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Fredrik Berlin
Samtliga nås genom växeln: 019-39 35 00.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Enligt ök.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9525520