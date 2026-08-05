Ställare till Plastindustri Formspruta
Jobcenter in Sweden AB / Montörsjobb / Ljungby Visa alla montörsjobb i Ljungby
2026-08-05
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Teknopress har sedan starten 1995 haft en ständig expansion och är nu det bästa valet som komplett leverantör av härdplastprodukter till industrin.
Vi arbetar med såväl större som mindre kunder inom branscher som tex.: elektriska applikationer (hög-och låg spänning), lastbilar, bussar, tåg, signalsystem för tåg, bilar, andra fordon, försvars- och svetsindustri, lamphus, pumphus, köksutrustning, medicin, vattenrening, avfuktning och luftrening etc.
Din framtida arbetsplats: I din roll som ställare hos Teknopress är din huvudsakliga uppgift riggning och körning av verktyg i formsprutningsmaskiner för tillverkning av plastdetaljer. Produktionen är till stor del automatiserad, vilket innebär att du får arbeta med datoriserade maskiner och robotar. Vi ser att du känner dig bekväm med igångkörning av nya artiklar avseende maskin och robotprogrammering. Du arbetar i team med övriga ställare men behöver kunna ta eget ansvar och beslut. Detta är ett varierande arbete då formsprutning ofta består av problemlösning.
Utbildning och uppstart sker på förmiddags skiftet, tjänsten övergår senare till kväll eller nattskift. Dina kvalifikationer: (minst två)
Robotar
Formsprutor
Formverktyg, tekniskt underhåll, reparationer och problemlösning
Plastindustri
Är du Teknopress nya stjärna? För ett långsiktigt och bra samarbete är det viktigt att du är flexibel, noggrann, ansvarsfull och en ambitiös medarbetare. Vi letar efter individer för denna tjänst som är självgående och inte främmande för att ta egna initiativ när det behövs. Du behöver kunna arbeta under tidspress och du har en stark vilja att utvecklas och bli säker i din roll. Som person behöver du ta vara trygg och trivas med att samarbeta i grupp. För att du ska lyckas framgångsrikt i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du bör också ha en stark teknisk problemlösningsförmåga.
Denna rekrytering/inhyrning gör vi i samarbete med Jobcenter Recruitment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412), https://www.teknopress.se/
341 32 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HBG Tekno Press Aktiebolag Kontakt
Nationell Rekryteringschef
Peter Johansson peter@jobcenter.se +46708578776 Jobbnummer
10023280