Ställare till formsprutning

Untangle Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö
2025-08-27


Vi söker nu en maskinställare till formsprutor med engagemang och tekniskt intresse.
Tjänsten innebär:
Inställning av formsprutor och övervakning av tillverkningsprocessen.
Verktygsbyten.
Kvalitetssäkring av detaljerna.
Underhåll av maskinerna.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Kvalifikationer
Utbildning eller erfarenhet av att ställa formsprutor. Gärna av typen "Engel".
Goda kunskaper av svenska i tal och skrift.
Förståelse för ritningsläsning och mätteknik.
Relevant utbildning är meriterande.

Jobbet finns i Hillerstorp och är till en början en hyrrekrytering med målet att kunna erbjuda en fast anställning hos kundföretaget om allt fungerar bra.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: sebastian@untangle.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Untangle Bemanning AB (org.nr 556922-4990)
Industrigatan 1 (visa karta)
335 73  HILLERSTORP

Kontakt
Sebastian Sandell
sebastian@untangle.se
073-825 77 11

Jobbnummer
9479575

