Ställare till formsprutning
Untangle Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö
2025-08-27
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Vi söker nu en maskinställare till formsprutor med engagemang och tekniskt intresse.
Vi söker nu en maskinställare till formsprutor med engagemang och tekniskt intresse.
Tjänsten innebär:
Inställning av formsprutor och övervakning av tillverkningsprocessen.
Verktygsbyten.
Kvalitetssäkring av detaljerna.
Underhåll av maskinerna.

Kvalifikationer
Utbildning eller erfarenhet av att ställa formsprutor. Gärna av typen "Engel".
Goda kunskaper av svenska i tal och skrift.
Förståelse för ritningsläsning och mätteknik.
Relevant utbildning är meriterande.
Jobbet finns i Hillerstorp och är till en början en hyrrekrytering med målet att kunna erbjuda en fast anställning hos kundföretaget om allt fungerar bra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: sebastian@untangle.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Untangle Bemanning AB
(org.nr 556922-4990)
Industrigatan 1 (visa karta
)
335 73 HILLERSTORP Kontakt
Sebastian Sandell sebastian@untangle.se 073-825 77 11 Jobbnummer
9479575