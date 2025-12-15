Staff scientist
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.
Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak.
Nu söker vi en Staff scientist för ett kortare uppdrag, 100% 3 månader.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av egen självständig forskning för utvecklande av forskningsidéer inför framtida ansökningar inom området "tillämpad utbildningshistoria", beskrivet här: https://appliedhistoryofeducation.school.blog/ Kompetenser
Vi söker dig som har:
- Doktorsexamen inom historia, pedagogiskt arbete, pedagogik eller motsvarande.
- God samarbetsförmåga
- God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Önskvärda kvalifikationer
- En utbildningshistorisk inriktning på doktorsavhandlingen inriktning på doktorsavhandlingen är meriterande
- Erfarenhet av forskning inom "tillämpad utbildningshistoria" är meriterandeSå ansöker du
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla:
- Ett personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och motivering till varför du är intresserad av anställningen (1-2 sidor)
- CV
- Kopia av doktorsexamensbevis, samt andra relevanta intyg och/eller betyg
- Publikationslista
- Forskningsplan med beskrivning av vad du avser utveckla forskning omkring (1 sida)
- Kontaktinformation till två referenspersoner
Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2026-01-15.
Övriga upplysningar
Anställningen är tidsbegränsad till 3 månader med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. För mer information om anställningen kontakta professor Anna Larsson (mailto:anna.larsson@umu.se
090-786 54 24).
För mer information besök https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/
Vi ser fram emot din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
